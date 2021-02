Gelsenkirchen: So läuft die Wohnungssuche für Erstsemester

Gelsenkirchen. Das erste Semester in der Corona-Pandemie hat viele Studenten vor Herausforderungen gestellt. Die Wohnungssuche gehörte nicht dazu.

Das erste Semester unter Corona-Bedingungen hat viele Studierende vor große Herausforderungen gestellt. Einführungswoche, Vorlesungen, Seminare und auch viele der Klausuren – alles fand online statt. Die Wohnungssuche, gerade in Gelsenkirchen, gehörte jedoch nicht zu diesen Herausforderungen.

„Zum Glück hat Corona nicht wirklich in meine Wohnungssuche hereingespielt. Viel hat man davon auch nicht gemerkt, nur dass man immer Abstand halten und einen Mund-Nasen-Schutz tragen musste. Gesucht habe ich auch nur zwei Monate. Trotzdem bin ich in der Zeit oft von meiner Heimat Soest nach Gelsenkirchen gefahren und habe mir entweder mit meiner Freundin oder mit meinen Eltern Wohnungen angeschaut“, erzählt Pia Böckendorf.

Die 19-Jährige hat im vergangenen Herbst in Gelsenkirchen an der Westfälischen Hochschule angefangen, Journalismus und PR zu studieren und ergänzt: „Für Wohngemeinschaften war ich natürlich auch offen, aber da war nicht das Richtige für mich dabei. Gesucht habe ich meistens im Internet oder über Apps. Die Wohnung habe ich dann sogar über Ebay gefunden. Dabei habe ich einfach über den Chat einen Termin zur Besichtigung gemacht. Und ich muss sagen, dass ich wirklich froh bin, jetzt hier zu wohnen.“

Im Wohnheim an der Wodanstraße ist die Nachfragen zurückgegangen

Laut dem Akademischem Förderungswerk Bochum gibt es allerdings einen Rückgang bei der Nachfrage nach Wohnheimplätzen. Momentan gibt es zwölf freie Plätze im Studierendenwohnheim in Gelsenkirchen an der Wodanstraße. Die Hälfte dieser Plätze muss jedoch für Studierende aus dem Ausland reserviert bleiben. Auch auf den gängigen Wohnungsportalen sind viele Wohnungen ausgeschrieben und frei.

Vermieterin Ursula Nawrath bestätigt, dass es derzeit keine Probleme gibt, neue Mieter zu finden. „Die freien Wohnungen konnte man bei im Internet bei ImmoScout anschauen und darüber kamen dann die Anfragen, auch von Studierenden. Für alle Wohnungen konnte übergangslos ein Nachmieter gefunden werden. Die Besichtigungen haben natürlich unter den Hygiene-Bestimmungen stattgefunden, aber sonst hat sich nichts verändert.“

Fehlende Kontakte erschweren den Start ins Studium

Das größere Problem für Studienanfänger ist vielmehr der fehlende Kontakt zu den Kommilitonen. „So wirklich jemanden aus meinem Semester kennenlernen, konnte ich bisher leider noch nicht. Klar, es gibt Präsentationen und Gruppenarbeiten, durch die man sich auch schon mal etwas privater digital getroffen hat. Ich hatte schon mal mit ein paar Leuten Kontakt, aber es ist nicht so, dass ich schon einen festen Kreis oder sogar Freunde gefunden habe“, erzählt Böckendorf.

Trotz der schwierigen Umstände fühlt sie sich allerdings nicht mehr komplett fremd in ihrer Gelsenkirchen. „Für die momentanen Umstände habe ich meine Heimat auch schon ganz gut kennengelernt. Ich gehe viel hier spazieren und war schon auf der Halde Rungenberg, natürlich viel in Buer, aber auch schon in anderen Teilen der Stadt.“

Sie sei schon viel herumgekommen. Eine Heimat sei Gelsenkirchen jedoch noch nicht. „Dazu fehlen einfach die Leute und Erinnerungen, die ich damit verbinde“, fügt Böckendorf an. „Das ist momentan auch wirklich schwierig. Aber das kann ja noch werden.“

An der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen werden auch angehende Journalisten ausgebildet. Zum Studiengang „Journalismus & PR“ gehört als Wahlfach das Ressort Lokales. In diesem Wintersemester haben dort 13 Studierende einen Blick auf Gelsenkirchen geworfen und ihre Geschichten aus und über die Stadt erzählt. Einige von ihnen sind hier selber zuhause, andere haben am Hochschul-Standort für die Ausbildung eine neue Heimat gefunden. Die WAZ hat das Projekt als Kooperationspartner begleitet und stellt vor, was junge Menschen entdeckt haben, was sie bewegt.

