Gelsenkirchen: So kommt Schacht 2 aus der Corona-Pause

Stammgast auf Schacht 2: Manfred „Manni“ Breuckmann lädt für den 17. Mai zum Saisonrückblick in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen-Buer. Wegen der Corona-Pandemie konnten zuletzt keine Veranstaltungen auf Schacht 2 in Gelsenkirchen stattfinden. Jetzt gibt es ein neues Programm.

Zwei Jahre lang konnten im alten Maschinenhaus von Schacht 2 der Zeche Hugo keine Veranstaltungen stattfinden – Grund war natürlich die Corona-Pandemie. In diesem Jahr soll es aber wieder ein Programm geben, teilte Schacht-2-Fördervereinsvorsitzender Klaus Herzmanatus mit. Die erste Veranstaltung ist für den 24. März geplant.

Dann ist der Sänger Riccardo Doppio zu Gast, bei seinen Fans auch als der „Eros aus dem Pott“ bekannt. Doppio war schon zweimal auf Hugo zu Gast und will laut Ankündigung seine Gäste auf eine musikalische Reise ans sommerliche Mittelmeer mitnehmen. Das Konzert findet statt am Donnerstag, 24. März, um 20 Uhr. [Lesen Sie auch:Gelsenkirchen: Schacht-2-Förderturm strahlt in neuem Licht]

Saisonrückblick in Gelsenkirchen mit „Manni“ Breuckmann

Ebenfalls eine feste Größe im Jahresprogramm von Schacht 2 ist der Saisonrückblick mit Manfred „Manni“ Breuckmann. Unter dem Motto „Manni auf’m Pütt“ wird die Reporterlegende die dann abgelaufene Fußballsaison Revue passieren lassen – wie immer mit einigen prominenten Gästen. Wer das ist, wird noch nicht verraten. Termin für diese Veranstaltung ist Dienstag, 17. Mai, 20.04 Uhr.

In britisch-irische Gefilde entführt die Besucher im Juli die Band Celtic Voyager. Die Musikerinnen und Musiker spielen mittelalterliche Melodien aus dem 16. Jahrhundert, alte schottische Songs und populäre irische Klassiker – und das mit ganz eigenen Arrangements, umspielt mit markanten, rockigen Riffs. Celtic Voyager kommen am Samstag, 9. Juli, 20 Uhr.

Alte Tickets können umgetauscht werden

Auch beim Tag des Denkmals ist Schacht 2 dabei: Am Sonntag, 11. September, informieren von 10 bis 18 Uhr zahlreiche Helferinnen und Helfer über die Geschichte der Zeche Hugo. Der Eintritt ist frei.

Alle Veranstaltungen waren so schon für das Jahr 2020 geplant: Wer damals ein Ticket gekauft hat, kann dieses kostenlos gegen ein aktuelles Ticket umtauschen. „Ab dem 7. März ist der Umtausch möglich“, sagt Klaus Herzmanatus – Details dazu werden noch bekannt gegeben. Bei der ersten Veranstaltung am 24. März gelten die 2G-plus-Regeln. „Wir wollen unseren Besuchern ein sicheres Gefühl geben“, sagt Herzmanatus. „Als Service werden wir ein kostenloses Testzentrum vor Ort am Schacht 2 haben.“

Karten für alle Veranstaltungen gibt es hier: Buchhandlung Junius, Sparkassenstraße 4; Photo Art, Breddestraße 10; Das kleine Museum, Eschweilerstraße 47 (dienstags, 10 bis 18 Uhr).

