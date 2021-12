Gelsenkirchen: So können Sie alten Menschen Wünsche erfüllen

Gelsenkirchen. Passend zu Weihnachten legt die WAZ gemeinsam mit der Caritas und der Ludgeri-Apotheke die Wunschbaum-Aktion wieder auf. So können Sie mitmachen.

Es ist das Fest der Feste und steht schon wieder vor der Tür: Mit großer Vorfreude geht es in die Adventszeit – und auch mit einer besonderen Idee. Im vergangenen Jahr hatte die WAZ gemeinsam mit dem Caritasverband der Stadt und der Ludgeri-Apotheke in Buer erstmals eine Wunschbaum-Aktion für die Gelsenkirchener Advents- und Weihnachtszeit aufgelegt. Und auch in diesem Jahr geht sie wieder an den Start, ganz genau am Montag nach dem ersten Advent (29. November).

Gelsenkirchen: WAZ-Wunschbaum erfüllt die Wünsche von Senioren

Im Mittelpunkt werden wieder all die Senioren und älteren Menschen stehen, die in einer Demenz-WG der Caritas leben und von drei ambulanten Pflegediensten der Caritas betreut werden. Im Advent 2020 wurde der Wunschbaum für Senioren zu einem riesigen Erfolg. In diesem Jahr rechnen die Organisatoren mit 150 bis 160 Wünschen.

„Die Resonanz war so super“, erinnert sich Mina Becker, Inhaberin der Ludgeri-Apotheke. Ihre Kundschaft sei absolut begeistert gewesen und viele hätten sich gefreut, dass auch mal ältere Menschen bedacht worden seien. Viele hätten das Bedürfnis, in der näheren Umgebung zu helfen, hat die Apothekerin beobachtet. „Der Zugang ist einfach direkter, weil es so lokal ist.“

Schon seit dem Sommer würden ihre Kunden nach dem Wunschbaum fragen, erst vereinzelt, nun fragen sie tagtäglich nach. Mittlerweile steht der lang erwartete Baum seit dem vergangenen Freitag, ist auch schon geschmückt und hübsch gemacht an exponierter Stelle auf einem Tischchen in der Apotheke an der Düppelstraße 19 zu finden. Schnell sei für Mina Becker übrigens klar gewesen, dass sich ihr Team, ihre Apotheke wieder an der Aktion beteiligt.

Nina Jäger erinnert sich an die letzten Wunschbaum-Tage in der Adventszeit 2020 ebenfalls mehr als gerne zurück. „Wirklich alle waren vom letzten Mal so begeistert“, sagt die Fachbereichsleiterin der ambulanten Pflege beim Caritasverband Gelsenkirchen. Es sei wie eine Art Lichtblick für viele der beschenkten Menschen gewesen, diese eigentlich gar nicht aufwendige oder gar zeitraubende Möglichkeit, Aufmerksamkeit und Freude zu schenken.

Das Prinzip dahinter ist ganz einfach: Gelsenkirchener schenken, erfüllen Wünsche, machen Freude. Zwei Wunschbäume wird es ab Montag, 29. November, in dieser Stadt geben. Der eine steht in der Ludgeri-Apotheke an der Düppelstraße 19 in Buer, der andere im Toom Baumarkt an der Sperberstraße 21a in Buer. „Wir hoffen, dadurch viel Laufkundschaft zu erreichen“, erklärt Nina Jäger. Vergangenes Jahr hatte der Baum noch im Leserladen an der Ahstraße gestanden.

Wunschbaum in Gelsenkirchen: Geschenke und Geldspenden für Senioren

An die beiden Bäumen werden die Wunschzettel der älteren Menschen gehängt. Jeder, der möchte, kann einen solchen Wunschzettel abnehmen, den Wunsch erfüllen und das Geschenk wieder an den beiden Wunschbaum-Standorten abgeben. Wichtig hierbei ist den Organisatoren, dass die Präsente nicht eingepackt werden. Eine Geschenk-Tüte ist völlig ausreichend. An die Tüte sollte dann für eine bessere Zuordnung der Wunschzettel, auf dem der Name und auch die Einrichtung stehen, geheftet werden. Die Geschenke sollten einen Wert von 20 Euro haben.

Wer lieber Geld spenden möchte, ist mit seinem Anliegen bei der Wunschbaum-Aktion ebenfalls richtig. Denn viele der betreuten Seniorinnen und Senioren wünschen sich gerade in diesen schwierigen Zeiten eine Abwechslung vom Alltag. Zu den großen Wünschen gehören zum Beispiel ein Besuch der Zoom Erlebniswelt oder ein gemeinsamer Musikabend in der Demenz WG. Die Daten für das Spendenkonto sind ebenfalls in der Apotheke und im Baumarkt hinterlegt.

Bis zum 11. Dezember sollen die erfüllten Wünsche und gefüllten Tüten wieder abgegeben werden, so ist gewährleistet, dass die Mitarbeiter der Caritas die Geschenke noch rechtzeitig vor dem Fest verteilen.

195 Wünsche wurden 2020 erfüllt Im vergangenen Jahr lief die Premiere der Wunschbaum-Aktion so erfolgreich, dass mehrmals Wünsche „nachgeliefert“ werden mussten. Binnen mehrerer Stunden waren sie meist schon wieder weg. Insgesamt wurden 195 Karten und somit auch Wünsche im vergangenen Jahr an die Seniorinnen und Senioren verteilt.

