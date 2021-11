Gelsenkirchen: So können Frauen Männerberufe kennenlernen

Zukunftsperspektive Busfahrerin: In Gelsenkirchen können Frauen bei der Infoveranstaltung „Frauen in Fahrt“ Männerberufe kennenlernen. (Symbolbild)

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen können Frauen Männerberufe kennenlernen. Eine Infoveranstaltung will viele Tipps und Einblicke geben – das sind die Daten.

Frauen als Fahrlehrerinnen, auf dem Bock eines Lkw, als Bus- oder Kurierfahrerin oder am Steuer als Pflegeassistentin: „Frauen in Fahrt“ heißt es am Dienstag, 16. November, von 10 bis 15 Uhr, am Ahlmannshof 50 a. Eine ganz spannende Gelegenheit, sich vor Ort zu erproben, bieten mehrere Unternehmen – zum Beispiel das Kraftfahrer Ausbildungszentrum NRW - in der Halle 14. Das ist eine spannende – kostenlose – Möglichkeit für Frauen, in typische Männerberufe reinzuschnuppern. Wer Kinder hat, kann sie mitbringen, für Spaß der Kleinen wird gesorgt.

Die Möglichkeit soll Frauen den Weg in einen Beruf weisen, der außergewöhnlich und zukunftssicher ist. Es gibt viele „Frauen in Fahrt“, die einen erfolgreichen, Mut machenden Lebenslauf haben und glücklich sind in ihrem Beruf. Wie Neby Köroglu, die mit 19 Jahren nach Deutschland kam. Sie lernte die Sprache, indem sie von 1994 bis 1999 in der Gastronomie arbeitete.

„Mit Unterstützung meines damaligen Arbeitgebers und der Agentur für Arbeit habe ich dann die Ausbildung zur Berufskraftfahrerin Bus absolviert“, erzählt die 47-Jährige. Im Anschluss hat sie fünf Jahre als Busfahrerin international gearbeitet. Mit dem Busführerschein war sie in verschiedenen Firmen tätig, „wo ich unter den Männern sehr respektiert und angenommen wurde. Busfahrerin ist ein angesehener Beruf. Ich bin heute noch stolz darauf, ein Vorbild für Frauen zu sein.“

Infos gibt Dunja Kawall von der Arbeitsagentur, sie ist erreichbar unter 0209/164-310.

