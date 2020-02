Gelsenkirchen: So geht die Polizei gegen NS-Schmierer vor

Wie viele solcher Farbschmierereien mit verfassungswidrigen Symbolen hat es in der jüngeren Vergangenheit in Gelsenkirchen gegeben, etwa in den vergangenen fünf Jahren?

Die Polizei hat in den Jahren 2015 bis 2019 insgesamt 81 Hakenkreuz-Schmierereien bzw. verfassungswidrige Symbole in Gelsenkirchen registriert.

Merle Mokwa, Sprecherin der Polizei in Gelsenkirchen. Foto: Polizei

Welche Orte, öffentliche Plätze, Einrichtungen waren Ziel dieser Schmierereien, in Erinnerung geblieben ist beispielsweise das Aufmalen eines Hakenkreuzes an der Synagoge im Dezember 2018?

Überwiegend befanden sich die verfassungswidrigen Symbole an Hausfassaden, Autos, im Bereich des Hauptbahnhofs sowie in und an Schulen. Seltener wurden sie an Stadtgarten-Denkmälern oder Türen von Jugendheimen aufgebracht. Im Jahr 2015 wurde ein Flüchtlingsheim beschmiert. Neben einer Hakenkreuz-Schmiererei an der Synagoge im Jahr 2018 hat die Polizei jeweils eine Anzeige 2015 und 2019 aufgenommen, nachdem verfassungswidrige Symbole am jüdischen Friedhof aufgemalt wurden. Im Jahr 2019 wurde eine Litfaßsäule in der Nähe der Synagoge mit verfassungswidrigen Symbolen beschmiert.

Sind im genannten Zeitraum die oder der Täter solcher Farbschmierereien ermittelt worden oder wurden die Ermittlungen eingestellt? Sind überhaupt schon mal Täter, die solche verbotenen Symbole in Gelsenkirchen aufgemalt haben, erwischt, gefasst oder ermittelt worden?

Die Polizei hat sieben Täter ermittelt, darunter auch den Täter, der die Litfaßsäule in der Nähe der Synagoge beschmiert hat.