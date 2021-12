ÖPNV & Heiligabend Gelsenkirchen: So fahren Bus und Bahn an Heiligabend

Gelsenkirchen. Für Busse und Bahnen gilt an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen ein spezieller Fahrplan. Was Fahrgäste in Gelsenkirchen wissen müssen.

An Heiligabend, 24. Dezember, gilt ein besonderer Fahrplan bei Bussen und Bahnen in Gelsenkirchen und Bochum. Die Nachtexpress-Linien (NE-Linien) gehen wesentlich früher auf ihre Strecken.

Busse und Bahnen orientieren sich in Gelsenkirchen am Wochenendfahrplan

Am Freitag, 24. Dezember, fahren Busse und Bahnen – bis sie von den NE-Linien abgelöst werden – „orientiert am Samstagsfahrplan“, teilt die Bogestra mit. Das Fahrtenangebot am 25. Dezember richtet sich am Sonntagsfahrplan aus. Die Busse und Bahnen gehen aber etwas später als gewohnt auf Strecke.

Für Gelsenkirchen gilt: An Heiligabend gehen die NE-Linien NE10, NE11, NE12, NE13 und NE14 bereits zwischen 19 und 20 Uhr auf ihre Strecken. Sie verkehren bis nach 4 Uhr. Alle NE-Linien der Bogestra sorgen zudem in der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember auch zu später Stunde für Mobilität. Dann gilt der übliche NE-Fahrplan.

So fährt die Vestische: An Heiligabend fahren die Busse der Vestischen nach dem Samstagsfahrplan. Der Linienverkehr endet gegen 18 Uhr. Direkt im Anschluss sorgen die Nachtexpresse für Mobilität. So starten vom Busbahnhof in Recklinghausen fünf Linien stündlich von 18.15 Uhr bis 3.20 Uhr. Sie verbinden die Kreisstadt mit allen angrenzenden Nachbarstädten sowie mit Gelsenkirchen-Buer, Gladbeck und Oberhausen.

Am 25. Dezember verkehren alle Busse der Vestischen ab ca. 10 Uhr nach dem Sonn- und Feiertagsfahrplan. Die Linien SB91 und 979, die die Vestische in Kooperation mit der STOAG betreibt, sind bereits ab 7.45 Uhr unterwegs. In den späten Abendstunden setzen zudem die Nachtexpresse regulär ein Am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, fahren alle Busse nach dem Sonn- und Feiertagsfahrplan.

Verkehrsunternehmen Bogestra und Vestische haben eine App mit Fahrplan-Infos

Die persönlichen Verbindungen für die Feiertage können schon jetzt in der elektronischen Fahrplanauskunft auf bogestra.de oder über Mutti, die Bogestra-App, abgerufen werden. Fahrplaninformationen der Vestischen sind auf der Homepage des Verkehrsdienstleisters vestische.de zu finden und über die Vestische App.

Für Fragen zum Tarif, zu Linien oder Fahrzeiten kann rund um die Uhr das Servicetelefon unter der Nummer 0180 6/50 40 30 (20 Cent/Verbindung aus allen deutschen Netzen) angerufen werden.

