Gelsenkirchen: Skiclub sammelt für königsblaue Beleuchtung

Seit Ende 2019 erstrahlt die Schalker Meile in Gelsenkirchen in Königsblau.

Gelsenkirchen. Königsblaue LED-Leuchten erstrahlen in Gelsenkirchen-Schalke entlang der Kurt-Schumacher-Straße. Ein Skiclub sammelt Geld für weitere Laternen.

Ein Gelsenkirchener Stadtteil putzt sich heraus: Mit dem frisch installierten blauen Lichterband über der Kurt-Schumacher-Straße will die „Stiftung Schalker Markt“ Schalke aufpeppen. Die Glückauf-Kampfbahn soll Mittelpunkt für Sport und Kultur werden, die Schalker Meile mit Bäumen begrünt und der Schalker Markt seiner alten Bestimmung zugeführt werden. Auch ist geplant, die Industriebrache „Alte Seilerei“ mit Leben zu füllen.

Das Eingangsportal der Kampfbahn Glückauf wurde ebenfalls saniert und erstrahlt wieder in altem Glanz. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Erste Schritte sind bereits gemacht. Der Eingang der Glückauf Kampfbahn hat seit Kurzem sein altes Aussehen wieder und nachts erstrahlt, wie eine Schnur von funkelnden blauen Perlen, eine blaue Licht-Kunst-Installation über der Kurt-Schumacher-Straße. Sogar beim Anflug auf den Düsseldorfer Flughafen aus 800 Meter Höhe ist das Lichterband gut zu erkennen. Langfristig sollen die hoch modernen blau-weißen LED-Leuchten vom Musiktheater bis zum Rhein-Herne-Kanal erstrahlen.

Blaue Armbänder auf dem Feierabendmarkt

Die Installation dieser neuen blauen LED Leuchtkörper hat rund 200.000 Euro gekostet. Davon übernahm die Brost Stiftung 150.000, die Sparkasse Gelsenkirchen 12.000 und der Schalker Sportpark 2500. Der Skiclub Königsblau e.V. – eine Gruppe von Ski-Enthusiasten und leidenschaftlichen Schalke-Fans – will hier im Rahmen seines jährlichen sozialen Engagements ergänzend helfen und damit zum Erfolg des Projekts für den Stadtteil beitragen.

Der Skiclub will im März auf dem Feierabendmarkt in Buer blaue Armbänder zu verkaufen. Der Erlös soll dem LED-Projekt zugute kommen. Zum Abschluss der Aktion laden die Aktiven alle Interessierten am Samstag, 18. April, zu einer Charity Veranstaltung mit DJ ins „Dom Gold“ ein. Beginn: 19.04 Uhr; Eintritts- und Spendenbeitrag 19,04 Euro für Begrüßungsgetränk und Fingerfood.