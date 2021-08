Gelsenkirchen: Silbereisen feiert Geburtstag im Amphitheater

Moderator, Schauspieler und Schlagersänger Florian Silbereisen (Archivbild), feierte am 4. August seinen 40. Geburtstag. Kommenden Samstag lädt er deshalb die Stars der Szene zu einer Schlagerstrandshow nach Gelsenkirchen ein.

Gelsenkirchen. Florian Silbereisen ist 40 geworden – und lädt nach Gelsenkirchen. Welche Stars zur TV-„Strandparty“ ins Amphitheater Gelsenkirchen kommen.

Gelsenkirchen. Am Strand im Ruhrgebiet: Entertainer Florian Silbereisen (40) feiert seine ARD-Schlagershow am kommenden Samstag in Gelsenkirchen – mit Publikum und prominenten Gästen. Der Ort für die Live-Show hatte lange nicht festgestanden.

Schlagerstrandparty findet am Amphitheater statt

„Die große Schlagerstrandparty zum Geburtstag“ werde nun auf einer Sandstrandbühne unter freiem Himmel im Amphitheater Gelsenkirchen produziert, teilte Silbereisens Management der Deutschen Presse-Agentur mit.

Noch bis zum vergangenen Wochenende seien Shows an fünf verschiedenen Orten geplant worden, um kurzfristig entscheiden zu können, wo die Sendung unter den aktuellen Bedingungen am besten realisiert werden kann. „Wir haben alle gemeinsam dafür gekämpft, dass wir auf jeden Fall unter Einhaltung aller notwendigen Maßnahmen live und mit Publikum auf Sendung gehen können“, sagte Silbereisen.

Das Amphitheater in Gelsenkirchen am Rhein-Herne-Kanal: Hier bittet Florian Silbereisen anlässlich seines runden Geburtstags zur Strandparty, die im Ersten übertragen wird. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

„Wir wollen damit auch allen Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Bühne Mut machen – insbesondere denen, die in den vergangenen Monaten unverschuldet in Not geraten sind.“

Silbereisen feiert 30-jähriges TV-Jubiläum

Auf der Bühne sollen dann prominente Gäste dabei sein wie Andrea Berg, Beatrice Egli, DJ Ötzi und Jürgen Drews. Silbereisen will in der Show nicht nur seinen 40. Geburtstag vom 4. August nachfeiern, sondern auch sein 30-jähriges TV-Jubiläum.

Am 10. August 1991 habe er seinen allerersten Fernsehauftritt gehabt, hieß es weiter. ARD und ORF zeigen die Show, bei der auch Live-Publikum dabei sein soll, am kommenden Samstag (14. August/20.15 Uhr). (dpa)

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen