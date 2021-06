Gelsenkirchen: Siebenjähriger bei Unfall leicht verletzt

In Gelsenkirchen ist ein siebenjähriger Junge mit einem Auto zusammengestoßen. Er wurde bei dem Unfall zum Glück nur leicht verletzt.

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen ist ein Siebenjähriger bei einem Unfall verletzt worden. Er war auf die Straße gelaufen und stieß dort mit einem Auto zusammen.

Bei einem Verkehrsunfall in Schalke-Nord ist ein siebenjähriger Junge am Donnerstagabend, 3. Juni, zum Glück nur leicht verletzt worden. Der Junge sei an der Uechtingstraße auf die Straße gelaufen und dabei mit einem heranrollenden Auto zusammengestoßen, berichtet die Gelsenkirchener Polizei.

Gelsenkirchen: Siebenjähriger Junge wird bei Unfall leicht verletzt

Nach dem Zusammenstoß waren die 50-jährige Fahrerin und ihr Beifahrer sofort ausgestiegen und hätten sich bei dem Jungen nach seinem Gesundheitszustand erkundigt. Weitere Kinder bzw. Jugendliche sagten dem Paar, dass weder Rettungswagen noch Polizei nötig seien, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. [Lesen Sie hier die Ergebnisse der Gelsenkirchener Verkehrsunfallstatistik]

Die Kinder haben daraufhin den Unfallort verlassen, woraufhin auch das Gelsenkirchener Pärchen seinen Weg fortsetzte. Als der Siebenjährige jedoch zuhause angekommen war, riefen die Eltern einen Rettungswagen. Er brachte den Jungen zur Beobachtung in ein Krankenhaus.

