Gelsenkirchen: Sieben-Tage-Wert angeblich auf 119,4 gesunken

Der Sieben-Tage-Wert ist in Gelsenkirchen laut Robert-Koch-Institut im Vergleich zum Vortag von 140,2 auf 119,4 gesunken.

Gelsenkirchen Sieben-Tage-Wert ist in Gelsenkirchen angeblich gesunken. Allerdings gab es einen Daten-Übertragungsfehler zwischen Stadt und RKI.

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in Gelsenkirchen: Der Sieben-Tage-Wert ist im Vergleich zum Vortag gesunken - von 140,2 auf 119,4. Das Robert-Koch-Institut meldet am Mittwoch, 28. Oktober, 803 aktive Fälle, am Dienstag, 27. Oktober, waren es laut Stadt noch 836.

Die Zahlen sind allerdings mit Vorsicht zu sehen, da es in erneut einen Daten-Übertragungsfehler zwischen Stadt und Robert-Koch-Institut (RKI) gab.

Bislang haben sich 2086 Gelsenkirchener mit Corona infiziert

Bislang haben sich laut RKI 2086 Menschen in Gelsenkirchen mit dem Coronavirus infiziert, 20 Todesfälle gibt es im Zusammenhang mit Covid-19.

Weitere Nachrichten aus Gelsenkirchen lesen Sie hier.