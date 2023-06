Gelsenkirchen: Sieben Männer verprügeln 36-Jährigen

Gelsenkirchen-Ückendorf. Zerstörungswut oder Unfall? Nach einem gewalttätigen Übergriff in Gelsenkirchen hat die Polizei Spuren ausgewertet. Worauf sie hindeuten.

Sieben Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren, nach Polizeiangaben „fünf aus Gelsenkirchen und zwei aus Essen“, müssen sich wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung vor Gericht verantworten.

36-Jährigen am Gelsenkirchener Wissenschaftspark zusammengeschlagen

Die Gruppe soll einen 36 Jahre alten Mann am Sonntagabend, 11. Juni, in der Nähe des Wissenschaftsparks an der Munscheidstraße in Ückendorf geschlagen und getreten haben. Ein Zeuge hatte gegen 22 Uhr die Polizei alarmiert.

Rettungskräfte versorgten den Mann vor Ort, eine weitere Behandlung im Krankenhaus lehnte er aber ab. Ein Teil der Tatverdächtigen gab gegenüber den Einsatzkräften zu, denn 36-Jährigen geschlagen zu haben, angeblich, weil er zuvor die Heckscheibe ihres Autos eingeschlagen habe.

Dieser Schilderung widersprach aus Sicht der Polizei die Überprüfung der Schäden. Diese deuteten demnach auf einen Zusammenstoß mit einem Baum hin. Entsprechende Spuren konnten vor Ort gesichert werden.

