Gelsenkirchen: Seniorin übergibt Fake-Polizisten Goldmünzen

Gelsenkirchen-Bismarck. Gold haben Betrüger in Gelsenkirchen erbeutet. Obwohl sie zunächst aufflogen, landeten sie im zweiten Anlauf doch noch ihren Coup. Nämlich so.

Den fiesen Schockanruf von Betrügern hat eine Seniorin in Gelsenkirchen noch durchschaut, aber wohl nicht mit der Kreativität und Hartnäckigkeit der Kriminellen im Nachgang gerechnet. Jetzt ist eine teure Münzsammlung weg.

Masche in Gelsenkirchen: Betrüger geben sich als Staatsanwaltschaft aus

Der besonders dreiste Fall von Seniorenbetrug ereignete sich am Mittwoch, 9. August. Opfer wurde eine 77-jährige Gelsenkirchenerin. Die roch den Braten, als man ihr tagsüber am Telefon weismachen wollte, dass ihre Tochter einen Autounfall verursacht habe und bei dem eine schwangere Frau getötet worden sei und nur die Zahlung von 25.000 Euro es verhindern könne, dass die Tochter hinter Gittern lande.

Richtigerweise erstattete die 77-Jährige umgehend eine Strafanzeige bei der Gelsenkirchener Polizei. Am Abend klingelte erneut das Telefon bei der Seniorin. Und dieses Mal ging die Seniorin den Betrügern auf den Leim. Denn die hatten ihre Geschichte überzeugend umgebaut. Die angebliche Staatsanwaltschaft am Telefon gaukelte der Frau vor, dass man einen Tatverdächtigen in dem vorher zur Anzeige gebrachten Fall ermittelt habe. Um ihn festnehmen zu können, solle die Frau einem Polizisten Geld übergeben.

Goldmünzen um Mitternacht durchs Fenster an Fake-Polizisten übergeben

Daraufhin erschien gegen Mitternacht ein Mann an der Wohnung. Weil die ältere Dame nun tatsächlich glaubte, es sei ein Polizist, übergab sie ihm durch ein Fenster eine Münzsammlung im Wert von mehreren Tausend Euro. Auch während der Übergabe telefonierte sie mit der angeblichen Staatsanwaltschaft. Da die Frau nach der Übergabe nichts mehr von den angeblichen Behörden hörte, rief sie am folgenden Tag im Beisein einer Nachbarin die Polizei und erstattete erneut eine Anzeige.

In diesem Fall sucht die Polizei nach einem unbekannten Tatverdächtigen, der zur fraglichen Zeit die Münzen bei der Frau in der Kolbstraße entgegennahm. Der Tatverdächtige ist etwa 1,70 Meter groß und hatte kurze Haare. Zur Tatzeit trug er graue Jeans und einen schwarzen Blazer sowie eine OP-Maske.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 7212 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

