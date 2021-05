Gelsenkirchen: Senior auf Parkplatz von Auto eingequetscht

Ein Gelsenkirchener (62) ist beim Verstauen der Einkäufe auf einem Parkplatz von einem anrollenden Auto eingequetscht worden. Er fiel in den Kofferraum und kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Ein 62 Jahre alter Gelsenkirchener ist am Montag, 17. Mai, auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Heistraße im Stadtteil Erle leicht verletzt worden.

Geparktes Auto gerät ins Rollen, quetscht Gelsenkirchener bei Verstauen der Einkäufe ein

Der Senior sortierte Flaschen in seinem Kofferraum, als ihn nach Angaben der Polizei ein von hinten anrollendes Auto einquetschte. Durch den Aufprall fiel der Mann in den Kofferraum und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Auf dem abschüssigen Gelände hatte sich der Ford einer 55 Jahre alten Gelsenkirchenerin in Bewegung gesetzt, während sie einkaufen war. Die Beamten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige.

