Gelsenkirchen: Senior (80) hält Räuberin in einer Bank fest

Alarmierte Polizeibeamte nahmen eine Räuberin in einer Bankfiliale in Gelsenkirchen-Buer fest.

Gelsenkirchen. Eine Räuberin (33) konnte in einer Bankfiliale in Gelsenkirchen-Buer festgenommen werden. Das lag auch an einem Senior, der sofort reagiert hatte.

Dank seiner schnellen Auffassungsgabe und einem handfesten Zugreifen konnte ein 80-jähriger Mann aus Gelsenkirchen am Donnerstagnachmittag verhindern, dass er in einer Bankfiliale in Buer ausgeraubt wurde. Die Täterin wurde von der Polizei festgenommen.

Täterin wollte mehrere Tausend Euro Bargeld rauben

Es war gegen 16.30 Uhr, als der Senior laut Polizei Gelsenkirchen in einer Bankfiliale an der Nienhofstraße Bargeld in einem Schließfach deponieren wollte. Auf dem Weg zu seinem Schließfach griff eine Frau plötzlich in seine Jackentasche und zog Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro heraus. Der aufmerksame Gelsenkirchener reagierte sofort und hielt die Tatverdächtige am Arm fest. Daraufhin entstand eine Rangelei, bei der beide Beteiligten zu Boden stürzten.

Durch die Hilferufe des Mannes kamen andere Kunden und Angestellte sofort hinzu und versperrten der 33-jährigen Tatverdächtigen, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, den Fluchtweg. Kurz darauf wurde sie von alarmierten Polizeibeamten festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Bei der Durchsuchung der Frau fanden die Beamten auch besagtes Bargeld. Gegen die 33-Jährige wird nun wegen Raubes ermittelt.

