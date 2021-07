Gelsenkirchen: Selbstverteidigungskurse für Kinder

Gelsenkirchen_Neustadt. Am 20. August bietet der Gelsenkirchener Verein „Hyenastyle Martial Arts e.V.“ einen Eltern-Informationsabend zum neuen „Kinder-Selbstschutz-Training“ an.

Trainer erklären Gelsenkirchener Eltern das Kinder-Selbstschutz-Programm

Die Trainer stehen am 20. August, ab 18 Uhr in der Gymnastikhalle am Wiehagen 23 interessierten Eltern und Kindern Rede und Antwort. Der Verein unterrichtet seit 2013 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Selbstverteidigung (Krav Maga).

Mit derzeit vier Kindertrainern bietet der Verein zwei mal in der Woche Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ein qualifiziertes und effektives Selbstschutztraining in Krav Maga.

Interessenten für den sollten frühzeitig anmelden, denn die Warteliste füllt sich nach Vereinsangaben langsam aber stetig. Für Informationen: www.hyenastyle.de oder unter 0172 9255645.

