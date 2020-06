Gelsenkirchen: SEK-Kräfte nehmen vier gesuchte Räuber fest

Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei nahmen am Dienstag und Mittwoch vier Gelsenkirchener fest, die zwei Raubüberfälle in Herten begangen und dabei einen Mann lebensgefährlich verletzt haben sollen.

Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei haben am Dienstag und Mittwoch vier junge Gelsenkirchener festgenommen. Den jungen Männern im Alter zwischen 19 und 27 Jahren wird laut der zuständigen Staatsanwaltschaft Bochum versuchter Mord und schwere räuberische Erpressung vorgeworfen. Das Quartett soll im Mai zwei Raubüberfälle in der Nachbarstadt Herten begangen und dabei einen Mann (33) lebensgefährlich verletzt haben.

Dritter Täter wurde in einem Linienbus in Herten aufgegriffen

Am frühen Dienstagmorgen erfolgte der erste Zugriff. Zu drei Wohnungen auf Gelsenkirchener Stadtgebiet verschafften sich die SEK-Kräfte Zutritt und nahmen dabei zwei der Tatverdächtigen fest. Einer dieser Einsätze erfolgte in Resse und wurde von Augenzeugen beobachtet. Im Laufe des Dienstag griff die Polizei dann den Tatverdächtigen Nummer drei in einem Linienbus in Herten. Und am Mittwoch ging den Ermittlern dann auch der vierte Gesuchte ins Netz – diesmal erneut in Gelsenkirchen.

Die vier Männer hatten laut Polizei und Staatsanwaltschaft am 10. und 26. Mai zwei Raubüberfälle in Herten begangen. Dabei waren sie zweimal in die Wohnung eines 38-Jährigen eingedrungen, dem sie beide Male ein Mobiltelefon raubten. Bei einem der Überfälle wurde besagter 33-Jähriger, der sich zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung aufhielt, lebensgefährlich verletzt. Ein auffälliger Wimpel von Schalke 04 in der Heckscheibe des Fluchtautos brachte die Kräfte der eingesetzten Mordkommission auf die Spur der Männer. Sie wurden am Mittwoch einer Haftrichterin vorgeführt, die Haftbefehle erließ.