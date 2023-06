Gelsenkirchen: Schwimmen lernen wie eine Meerjungfrau

Das Sport-Paradies in Gelsenkirchen bietet erneut seinen Mermaiding-Tag an, an dem Schwimmbegeisterte in die Unterwasserwelt abtauchen können.

Gelsenkirchen. Das Sport-Paradies in Gelsenkirchen bietet erneut seinen Mermaiding-Tag an: Hier können Kinder als Meerjungfrau die Unterwasserwelt entdecken.

Flossen an und ab ins Wasser – das Sport-Paradies in Gelsenkirchen bietet wieder seinen Mermaiding-Schnupperkurs an. An diesem Aktionstag können Erwachsene und Kinder ab sieben Jahren in die Unterwasserwelt als Nixe und Neptun abtauchen.

Am Aktionstag in Gelsenkirchen wird ein abwechslungsreiches Programm geboten

Neben dem Schwimmen mit den bunten Flossen erwartet die Teilnehmer am Samstag, 17. Juni, ab zehn Uhr ein abwechslungsreiches Programm: Geübte Meerjungfrauen können in einem Wettschwimmen ihr Talent im Wasser unter Beweis stellen. Die Zeit wird gestoppt – auf die Schnellsten warten tolle Preise.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Damit der Tag im Badeparadies in Erinnerung bleibt, bietet das Freizeitbad an der Adenauerallee 118 auch eine Fotoaktion an. Die Kinder können sich schminken lassen und sich verschiedene Glitzer-Tattoos auf die Haut kleben. An der Bastelstation können die Besucher außerdem passend zum Mermaiding-Tag kleine Andenken selber anfertigen.

Die Flossen werden von dem Sport-Paradies in Gelsenkirchen gestellt

Die Teilnehmer sollten auf jeden Fall schon Erfahrungen im Schwimmen und Tauchen haben. Ein bestimmtes Schwimmabzeichen ist allerdings nicht notwendig. Das benötigte Equipment wie die Flossen oder Taucherbrillen werden von dem Sport-Paradies gestellt. Der Aktionstag endet um 15 Uhr und ist im regulären Eintrittspreis inbegriffen.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen