Gelsenkirchen: Schwerverletzte Fußgängerin bei Unfall

Ein Fußgängerin ist am Samstag, 18. Dezember, bei einem Unfall in Gelsenkirchen schwer verletzt worden.

Auto erfasst 70-Jährige beim Abbiegen in Gelsenkirchen-Ückendorf

Die 70-jährige Fußgängerin ist bei einem Unfall am Samstag im Stadtteil Ückendorf schwer verletzt worden. Die Seniorin war um 16.15 Uhr mit ihrem Rollator an der Bochumer Straße unterwegs, als sie von dem Wagen eines 69-jährigen Autofahrers erfasst wurde, der von der Straße „Flöz-Dickebank“ nach links in die Bochumer Straße abbog.

Ein Rettungswagen brachte die Fußgängerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

