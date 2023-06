Gelsenkirchen: Schwerer Unfall zwischen Auto- und Radfahrer

Eine Autofahrerin aus Gelsenkirchen wollte sich in den Verkehr einordnen und hat dabei einen Fahrradfahrer angefahren.

Gelsenkirchener Radler stürzte durch den Aufprall und verletzt sich schwer

Mit ihrem Auto fuhr die Gelsenkirchenerin am Dienstag, 6. Juni, gegen elf Uhr aus einer Grundstücksausfahrt vor einem Fast Food Restaurant an der Grothusstraße. Um sich in den Straßenverkehr Richtung Lockhofstraße einzuordnen, musste sie unter anderem den Fahrradweg überqueren. Zeitgleich fuhr dort allerdings ein 79-jähriger Radler Richtung Horst entlang. Es kam zu einem Zusammenstoß.

Durch den Aufprall stürzte der Radfahrer und verletzte sich dabei schwer. Der Verletzte kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

