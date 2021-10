Gelsenkirchen: Schwarzbach bis Ende 2021 abwasserfrei

Gelsenkirchen-Feldmark. Das Schmutzwasser, das früher den Gelsenkirchener Schwarzbach belastet hat, fließt Ende des Jahres komplett durch einen neuen Abwasserkanal.

Der Schwarzbach wird bis Ende des Jahres vom Abwasser befreit. Nach Angaben der Emschergenossenschaft fließt dann die Schmutzfracht nicht mehr oberirdisch durch das Gewässer, sondern unterirdisch durch neu verlegte Rohre in den neuen Abwasserkanal Emscher (AKE).

Das frühere Baufeld Schevenstraße mit dem Schwarzbach in Gelsenkirchen aus der Luft fotografiert. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Gelsenkirchener Schwarzbach: Baukosten belaufen sich auf 430 Millionen Euro

Die Maßnahme ist Teil des Generationenprojektes Emscher-Umbau, über das seit 1992 knapp 5,5 Milliarden Euro in die wasserwirtschaftliche Umgestaltung des Ruhrgebiets investiert werden. Die Kosten für die Baumaßnahmen am Gewässer inklusive der Abwasserkanäle und Pumpwerkarbeiten im Schwarzbachgebiet belaufen sich auf insgesamt 430 Millionen Euro.

Der Kanalbau steht kurz vor der Fertigstellung und wird dann ein wichtiger Baustein für die Abwasserfreiheit des langen Nebenflusses der Emscher sein. In dem Teilstück zwischen dem Stadtgarten in Gelsenkirchen und dem Nordsternpark war die Abwasserfreiheit schon zuvor erreicht worden. Nur bei stärkeren Niederschlägen wie im Juli floss dann das Schmutzwasser noch oberirdisch. Doch damit ist bis Ende des Jahres Schluss.

Gewässer fließt durch Gelsenkirchener Stadtgarten und unterquert die A42

Der rund 13 Kilometer lange Schwarzbach entspringt in Essen-Schonnebeck. Er fließt vorbei am Mechtenberg, umrundet Rotthausen östlich und tangiert die Neustadt, um dann nach Westen zu drehen. Er fließt weiter durch den Gelsenkirchener Stadtgarten und anschließend durch den Revierpark Nienhausen in nordwestlicher Richtung durch die Feldmark nach Heßler. Danach unterquert der Schwarzbach die A42 und mündet an der Stadtgrenze zu Essen-Karnap in die Emscher.

