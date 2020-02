Gelsenkirchen: Schultheaterwoche startet mit acht Stücken

Sie sind ein gemeinsames Kind des Consol Theaters und des Musiktheaters im Revier, die Schultheatertage. In diesem Jahr geht das Projekt, das Theatergruppen aller Schulformen zusammen bringt, bereits zum 20. Mal über die Bühne. Vom 18. bis 20. Februar gibt es nun die 2020er-Auflage im Kleinen Haus. Acht Schulgruppen – von der Förder- über die Gesamtschule bis zum Gymnasium – führen ihre eigenen Inszenierungen im MiR auf, von der Märchen-Adaption über Collagen bis zur Aufführung in englischer Sprache.

„Um die Schüler und Schülerinnen auf neue Ideen zu bringen und sie zu ermutigen, auch mal Neues zu wagen, bieten wir für alle teilnehmenden Klassen Workshops an, bei denen neue Impulse für das Theaterspiel der Kinder vermittelt werden“, erklärt MiR-Theaterpädagogin Britta Schünemann die Absicht.

Gesamtschüler aus Gelsenkirchen als Beobachter und Rezensenten

Eröffnungs- und die Abschlussveranstaltung geben den Schultheatertagen einen Rahmen. Wenn die Kinder nicht gerade selber auf der Bühne stehen, können sie sich die Vorstellungen der anderen Klassen ansehen und danach darüber diskutieren. Schüler der Gesamtschule Buer-Mitte übernehmen zudem diesmal die Rolle der Beobachter, Kollegen von der Evangelischen Gesamtschule Gelsenkirchen-Bismarck die Dokumentation. Sie probieren sich dabei auch als Kulturjournalisten aus, verfassen Kurzkritiken zu den Inszenierungen. Auch die sozialen Netzwerke werden dabei bedient.

Bei der Eröffnungsveranstaltung am Dienstag, 18. Februar, ab 17 Uhr im Kleinen Haus des Musiktheaters im Revier, werden die Projektteilnehmer von Oberbürgermeister Frank Baranowski, MiR Intendant Michael Schulz und der künstlerischen Leiterin des Consol Theaters, Andrea Kramer, willkommen geheißen.

Von der Märchen-Neudeutung bis zur Aufführung in englischer Sprache

Die Auftaktveranstaltung übernimmt am Dienstag, 18. Februar, bereits um 10 Uhr morgens die Sekundarschule Hassel mit ihrer Produktion „Stufen“. Nach der offiziellen Eröffnungsveranstaltung zeigt ab 18 Uhr die Gruppe der Gesamtschule Ückendorf ihr Stücke „Ich, Du. Wir! Verschieden?“. Gäste aus Günnigfeld bringen am Mittwoch, 19. Februar, ab 10 Uhr das Musical „Children of peace“ auf die Bühne, gefolgt um 12.30 Uhr von einer Aufführung der Gesamtschule Ückendorf „Von Ohnmacht zur Macht der Bremer Stadtmusikanten“. Den Abschluss am Mittwoch macht das Sophie-Scholl-Gymnasium mit „Three“ um 18 Uhr.

Am Donnerstag, 20. Februar, dann präsentiert das Ensemble des Berufskollegs Königstraße ab 9.30 Uhr „#Internet“, um 11 Uhr folgt die Jordan-Mai-Schule (Krankenpflege-Schule) mit „Die Unsichtbaren Dinge“. Die letzte Aufführung der Schultheaterwoche übernimmt das Anette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium um 18 Uhr, auch diesmal mit einer englischsprachigen Inszenierung unter dem Titel „When they go low“. Die Abschlussveranstaltung beginnt an dem Donnerstag um 19.30 Uhr.kreative schüler machen theater am schalker

In Kooperation mit dem Consol Theater, mit dem sich das Musiktheater jährlich in der Ausrichtung der Schultheatertage abwechselt, findet dieses Projekt nun schon zum 20. Mal statt. Die Idee dahinter: Theater-AGs, Schulklassen, Kurse und Co. können im Rahmen der Schultheatertage ihre Stücke unter professionellen Bedingungen aufführen, sich vernetzen und untereinander austauschen.

