Gelsenkirchen: Schulen entscheiden selbst über 400.000 Euro

Gelsenkirchen. 762.000 Euro hat Gelsenkirchen vom Land für das Aufholen nach Corona 2023 bekommen. Die Förderung endet im Sommer. Was die Stadt nun plant.

Am letzten Februartag ist die Unterstützung vom Land NRW für „Ankommen und Aufholen nach Corona“ endlich in Gelsenkirchen gelandet. 762.000 Euro für die Zeit bis zu den Sommerferien stehen nun zur Verfügung für Extra-Maßnahmen an und mit Schulen. Sowohl die Summe als auch die erlaubte Nutzung waren erst nach Jahresbeginn aus Düsseldorf kommuniziert worden. Die Stadt als Schulträger hatte im Vorfeld jedoch bereits an den Schulen gefragt, was man dort für die sinnvollste Verwendung hält. Die Antwort war eindeutig, so Klaus Rostek in der letzten Sitzung des Bildungsausschusses. Fast alle Schulen möchten das Geld direkt selbst einsetzen, für individuell zielführende Projekte an den Schulen.

270.000 Euro für Bildungsgutscheine, den Rest müssen Schulen bis 31. Juli ausgeben

270.000 Euro fließen vor der Verteilung in 1359 angefragte Bildungsgutscheine, ein anderer Teil wird für von der Verwaltung angestoßene Maßnahmen verwendet und rund 400.000 Euro fließen nun an Schulen für eigene Projekte und Programme. Mit dem Schuljahresende läuft auch die Finanzierung des Extra-Personals über das Corona-Programm aus. Der Grünen-Sprecher im Ausschuss, David Fischer, fragte in der Sitzung: „Was geschieht danach? Das Hauptproblem kumulierender Lernrückstände ist nicht behoben und kaum nachholbar, jedenfalls nicht ohne Landesunterstützung“. Fischer fordert – unterstützt von Markus Karl (CDU) – „Meilensteine in dem Bereich“ zu setzen.

Bildungsdezernentin Anne Heselhaus ergänzte die Forderung der Politik: „Die freien Träger haben uns berichtet, dass mit der Corona-Unterstützung erstmals ein auskömmliches Arbeiten möglich war, es möglich war, etwas zu erreichen. Nur wenn diese Unterstützung nicht auslaufen, könnten Rückstände aufgeholt werden“, so Heselhaus. Das gelte auch für den Sportbereich, wo Bewegungsdefizite und Folgen daraus aus der Corona-Zeit kompensiert werden müssten. Ulrich Jacob (SPD) unterstützte die Forderung, eine weitere Resolution an die Landesregierung zu richten: „Aber wir müssen auch tiefer gehen, auch an die Lehrpläne herangehen!“ Bei der nächsten Sitzung mit allen Schulformsprechern Ende März, so kündigte Anne Heselhaus an, soll das Thema „gemeinsam mit den Schulen weiter“ gedacht werden.

