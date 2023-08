Gelsenkirchen: Schüler „testen“ Pfefferspray – 18 Verletzte

Gelsenkirchen-Bismarck. Rettungseinsatz statt Unterricht: An einer Gelsenkirchener Schule sind 18 Menschen durch Pfefferspray verletzt worden, zwei sind in einer Klinik.

Ein Test mit schmerzhaften Folgen: Zwei 13 Jahre alte Schüler haben in Gelsenkirchen mit einem Tierabwehrspray herumhantiert. Ein Sprühstoß verteilte sich im Klassenzimmer, 18 Menschen wurden verletzt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Augenreizungen und Atemnot – zwei von 18 Verletzten stationär im Krankenhaus

Einer der beiden 13-Jährigen hat am Montag, 14. August, gegen 13.30 Uhr in der Ecke eines Klassenraumes einer Schule an der Laarstraße in Bismarck auf die Düse des Pfeffersprays gedrückt. Das aggressive Spray verteilte sich darauf im ganzen Klassenzimmer.

Insgesamt klagten daraufhin 18 Mitschülerinnen und Mitschüler im Alter zwischen 12 und 14 Jahren sowie eine 40 Jahre alte Frau, über Atembeschwerden und Augenreizungen. Rettungskräfte versorgten die Geschädigten vor Ort. Unklar ist noch, ob es sich bei der Frau um eine Lehrerin handelt, sagt die Polizei.

Vier Verletzte wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zwei von ihnen konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden, die anderen beiden blieben auf einer Krankenstation.

Die Polizeibeamten stellten das Pfefferspray sicher und brachten die beiden mutmaßlich für den Vorfall verantwortlichen Schüler zur Wache, wo sie an die Erziehungsberechtigten übergeben wurden.

