Gelsenkirchen: Schüler (17) mitten in der Freistunde beraubt

Am Busbahnhof in Buer wurde ein 17-jähriger Gelsenkirchener beraubt.

Gelsenkirchen. Zwei junge Gelsenkirchener (14, 17) wurden am helllichten Tage beraubt. Es kam ein Messer zum Einsatz – und ein unbekannter Gegenstand.

Zwei junge Gelsenkirchener wurden am Montag, 19. September, am helllichten Tage in der Nähe von Haltestellen beraubt – einmal in Buer, einmal in der Innenstadt.

Wie die Polizei mitteilt, wurde eine 14 Jahre alte Schülerin gegen 8.32 Uhr, als sie mit der U-Bahn am Heinrich-König-Platz ankam, von zwei ihr unbekannten Jugendlichen verfolgt. Einer der Tatverdächtigen habe sie dann auf der Ahstraße angesprochen und nach Geld gefragt. Dabei hielt er nach Angaben des Mädchens ein Messer in der Hand.

Nachdem die Jugendliche dem Täter ihr Bargeld gab, entfernten sich beide in Richtung Bahnhofstraße. Einer der beiden Gesuchten ist etwas stämmiger, hat braune Haare und trug eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke. Der andere war ebenfalls schwarz gekleidet, aber etwas dünner und hat schwarze Haare. Beide trugen eine OP-Maske im Gesicht.

17-jähriger Schüler mitten in der Freistunde am Busbahnhof Buer beraubt

Der andere Vorfall ereignete sich um 11.55 Uhr am Busbahnhof in Buer. Einem 17-jährigen Gelsenkirchener wurden dort seine kabellosen Kopfhörer gestohlen. In einer Freistunde, die er mit einem weiteren Zeugen außerhalb der Schule verbrachte, wurde er von einem Unbekannten angesprochen.

Der Tatverdächtige fragte nach dem Tascheninhalt und hielt dabei einen unbekannten Gegenstand hinter seinem Rücken. Aus einer Umhängetasche des 17-Jährigen entwendete er dann die Kopfhörer und entfernte sich zügig in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige ist 18 bis 20 Jahre alt, hat schwarze, kurze Haare und einen schwarzen, kurzen Bart. Er ist schlank und etwa 1,80 Meter groß.

Die Polizei sucht in beiden Fällen weitere Zeugen, die die Diebstähle beobachtet haben. Hinweise an 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

