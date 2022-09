Gelsenkirchen: Schreibworkshop mit Stadtschreiber Wolkenfeld

Gelsenkirchen. Als Stadtschreiber lebt Gabriel Wolkenfeld derzeit in Gelsenkirchen. Im Oktober wird er zwei Schreibwerkstätten leiten. Die Anmeldung läuft.

Im Oktober finden zwei Schreibwerkstätten mit Gabriel Wolkenfeld statt, dem aktuellen Gelsenkirchener „writer in residence“. Der Berliner Autor und Lyriker lebt und arbeitet noch – als Literaturstipendiat der Stadt – bis Oktober im Kreativquartier Ückendorf. Interessierte sind dazu eingeladen, allein und im Team verschiedene Schreibübungen auszuprobieren, Ausflüge in verschiedene Genres zu unternehmen und den Austausch mit Gleichgesinnten zu suchen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Schreibwerkstätten im „Hinda“ und in der Stadtbibliothek Gelsenkirchen-Buer

Die erste Schreibwerkstatt findet statt am Wochenende 1. und 2. Oktober, jeweils von 11 bis 15 Uhr im „Hier ist nicht da“, Bochumer Straße 138. Die zweite Schreibwerkstatt findet statt am Freitag, 14. Oktober, 17 bis 21 Uhr und am Samstag, 15. Oktober, 13 bis 17 Uhr in der Stadtteilbibliothek Buer im Lindenkarree, Hochstraße 40-44, statt.

„Die erste Schreibwerkstatt ist dem fiktionalen Schreiben gewidmet“, erläutert Wolkenfeld. „Wir schütteln das Ich ab, verlassen die engen Grenzen der eigenen Biografie und erschreiben uns eine neue Welt, unabhängig unserer Herkunft. In der zweiten Schreibwerkstatt beschäftigen wir uns mit dem Verhältnis von Fiktion und Realität.“

Eine Anmeldung ist für beide Schreibwerkstätten erforderlich und ab sofort unter 0209 169 2819 oder per Mail unter stadtbibliothek@gelsenkirchen.de möglich. Die Teilnahme kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro, und ist auf zehn Personen pro Schreibwerkstatt begrenzt.

