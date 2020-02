Gelsenkirchen: Schon wieder Lauben in Hassel aufgebrochen

Die Polizei Gelsenkirchen meldet erneut Einbrüche in Gartenlauben in Hassel.

Gelsenkirchen-Hassel. Die Serie von Einbrüchen in Gartenlauben in Gelsenkirchen setzt sich fort. Laut Polizei brachen Täter am Wochenende neun Lauben in Hassel auf.

Erneut meldet die Polizei Gelsenkirchen Einbrüche in Gartenlauben. Die Täter schlugen diesmal wieder im Stadtnorden zu.

Den Angaben zufolge brachen Unbekannte zwischen Samstagnachmittag, 22. Februar, 16 Uhr, und Montagmorgen, 24. Februar, 9.30 Uhr, mindestens neun Gartenlauben in der Kleingartenanlage an der Marler Straße in Hassel auf. Zuvor hatten die Täter gewaltsam dir Zugangstür zum Gelände geöffnet. Zur Beute und zu den entstandenen Sachschäden kann die Polizei zurzeit noch keine Angaben machen.

Hinweise zu den Taten oder zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache) entgegen.