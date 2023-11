Gelsenkirchen: Schlägerei nach „Klingelmännchen“-Streich

In einen tätlichen Angriff und eine Schlägerei mündete ein Klingelstreich von sechs Teenagern in Gelsenkirchen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Zu einem ganz anderen Ende hat das Lauern auf Störenfriede in Gelsenkirchen geführt. Bei der Verfolgung setzte es Prügel für einen 14-Jährigen.

Vater und Sohn lauern Störenfrieden in Gelsenkirchen auf – 14-Jähriger bei Verfolgung angegriffen

Nach Angaben der Polizei hatten die sechs unbekannten Kinder am Samstag, 25. November, gegen 19.30 Uhr offenbar wiederholt an einer Haustür in Ückendorf geschellt, anschließend rannten sie jedes Mal weg. Ein 44-jähriger Anwohner sowie sein 14 Jahre alter Sohn legten sich daraufhin draußen vor dem Haus auf die Lauer, um die Störenfriede zu stellen.

Als die Gruppe sich erneut näherte, hielt der Vater einen Teenager fest. Der Sohn selbst folgte den anderen aus der Gruppe, die zunächst weggerannt seien. In einem Fußweg zwischen der Ückendorfer Straße und der Hohenfriedberger Straße hätten die Flüchtigen dann kehrtgemacht und den 14-jährigen Verfolger angegriffen und geschlagen. Am nächsten Tag erstattete er zusammen mit seinem Vater Anzeige auf einer Polizeiwache.

Die Gruppe, die den Jugendlichen angegriffen hat, soll aus drei Jungen und zwei Mädchen im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren bestanden haben.

Hinweise an die Polizei: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

