Gelsenkirchen: Schläger tauchen im Gedränge unter

Gelsenkirchen-Altstadt. Bei einer Rauferei in der Gelsenkirchener Altstadt wird ein 40-Jähriger verletzt. Zeugen alarmieren die Polizei am Sonntagabend.

Ein 40-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen ist am Sonntag, 24. Mai, gegen 20.10 Uhr bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten im Kreuzungsbereich Weberstraße/Kirchstraße verletzt worden. Zeugen hatten die Polizei verständigt. Vor Ort hatten sich etliche Schaulustige gesammelt, so dass ein Teil der Beteiligten unerkannt untertauchen konnte, als Polizeibeamte am Einsatzort eintrafen. https://www.waz.de/article225919551.ece

Kripo ermittelt Hintergrund

Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Hintergrund der Auseinandersetzung dauern an. https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/article228149537.ece