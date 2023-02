Gelsenkirchen: Schläger fahren Opfern (31) mit Bus hinterher

Gelsenkirchen-Altstadt. Zwei Jugendliche haben einen Mann und eine Frau angegriffen. Zuvor hatte es einen Streit an einer Haltestelle in Gelsenkirchen gegeben.

Zwei Jugendliche haben nach Behördenangaben nach einem Streit am Freitag, 3. Februar, einen Mann und eine Frau geschlagen. Jetzt sucht die Gelsenkirchener Polizei Zeugen, um die Tatverdächtigen zu stellen.

Nach Streit an Haltestelle: Jugendliche steigen aus Bus aus, schlagen und treten zu

Gegen 13.30 Uhr waren die beiden 31-jährigen Gelsenkirchener bereits an der Haltestelle „Machensplatz“ in einen verbalen Streit mit den Jugendlichen geraten. Nachdem sich die beiden 31-Jährigen gegen eine Fahrt mit dem Bus entschlossen hatten, liefen sie in Richtung der Haltestelle Wittekindstraße. Dort stiegen die beiden Tatverdächtigen wieder aus dem zuvor genommenen Bus der Linie 348 in Richtung Katernberg aus.

Jugendliches Duo flüchtet zu Fuß in Richtung Gelsenkirchen-Rotthausen

Sie liefen auf die beiden 31-Jährigen zu und schlugen und traten den Mann. Als die Frau dazwischen gehen wollte, bekam auch sie einen Schlag ab. Anschließend rannten die Jugendlichen in Richtung Rotthausen davon. Die beiden Gelsenkirchener wurden leicht verletzt, verzichteten aber auf eine medizinische Behandlung vor Ort.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die Tatverdächtigen waren etwa 15 bis 16 Jahre alt, hatten beide schwarze, kurze Haare, trugen schwarze Schuhe sowie einen schwarzen Rucksack der Marke „Eastpak“. Einer der beiden trug zudem eine blaue Jeans sowie eine graue Jacke, der andere trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit schwarz-roter Kapuze und eine schwarze Hose.

HInweise an die Polizei: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen