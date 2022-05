Gelsenkirchen: Schläge mit Trinkglas in einer Shisha-Bar

Zu einem tätlichen Angriff ist es am Sonntag, 8. Mai, in einer Gelsenkirchener Shisha-Bar gekommen. Zwei Männer wurden verletzt. Die Angreifer flüchteten.

Mitarbeiter mit Glas ins Gesicht geschlagen, Lokal-Inhaber bekommt Hieb gegen Ohr

Die Attacke hat sich nach Polizeiangaben am frühen Sonntagmorgen gegen zwei Uhr in einer Shisha-Bar an der Straße Wiehagen zugetragen. Einsatzkräfte der Polizei trafen dort um 1.49 Uhr auf einen 29-jährigen Mitarbeiter und den 33-jährigen Inhaber der Bar. Die beiden gaben gegenüber den Einsatzkräften an, dass sich fünf bis sechs Personen Zutritt zum Lokal verschafft hätten, wobei einer der Männer mit einer Art Schlagstock bewaffnet gewesen sei. Unterdessen hätten circa 30 weitere Männer, die die Gruppe begleiteten, sich vor der Bar postiert hätten.

Ein Tatverdächtiger schlug dann dem Mitarbeiter mit einem Glas ins Gesicht und verletzte weiter den Lokalinhaber mit einem Schlag gegen dessen Ohr. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten flüchtete die Männer. Hinzugerufene Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort.

