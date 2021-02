Gelsenkirchen-Schalke: Zwei Verletzte nach Küchenbrand

Bei einem Küchenbrand in Gelsenkirchen-Schalke sind am Dienstagmorgen (2. Februar) zwei Menschen verletzt worden.

Gelsenkirchen-Schalke. Wegen eines brennenden Kochtopfes ist die Feuerwehr in Gelsenkirchen am Dienstag ausgerückt. Zwei Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Küchenbrand in Gelsenkirchen-Schalke sind am Dienstagmorgen (2. Februar) zwei Menschen leicht verletzt worden. Die Mieterin einer Wohnung in der Rheinischen Straße informierte die Feuerwehr gegen kurz nach 5 Uhr über den Brand. Als die Feuerwehr eintraf, hatten sie und ihr Mann sowie die weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses die Wohnung bereits verlassen.

Brand in Gelsenkirchen offenbar durch Topf mit Öl ausgelöst

Das Feuer wurde offensichtlich durch einen Topf mit Öl auf dem Herd entzündet, berichtete die Feuerwehr. Die Flammen waren bereits auf die Dunstabzughause übergeschlagen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Die beiden Mieter der betroffenen Wohnung wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Gelsenkirchener Krankenhaus eingeliefert. Die Wohnung wurde an die Polizei übergeben, die die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen hat. (red)

Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Gelsenkirchen.