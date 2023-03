Gelsenkirchen: Schalke und Hochschule spielen Doppelpass

Die Westfälische Hochschule in Gelsenkirchen arbeitet jetzt beim Thema Nachhaltigkeit eng mit dem FC Schalke 04 zusammen.

Gelsenkirchen. Die Westfälische Hochschule und der FC Schalke 04 unterschreiben einen Vertrag für nachhaltige Zusammenarbeit. So profitieren Studierende.

Nachhaltig und weitsichtig: Mit der Vertragsunterzeichnung startete die Kooperation zwischen dem FC Schalke 04 und der Westfälischen Hochschule. Ziel ist es, die Nachhaltigkeitsstrategie des gesamten Vereins weiterzuentwickeln und zu optimieren.

Hierbei soll die WH den Club bei der Entstehung nachhaltiger Projekte unterstützen, sie profitiert aber auch durch den Zugang zu neuen Netzwerken sowie die Herstellung einer größeren Öffentlichkeit für die eigenen Forschungsthemen. Die Studierenden der Westfälischen Hochschule sollen bei Lehrveranstaltungen oder Lehrforschungsprojekten relevante Fragestellungen rund um die Nachhaltigkeit der Königsblauen bearbeiten.

Vorgesehen ist dazu auch die Untersuchung praxisrelevanter Herausforderungen in Form einer Bachelor- oder Masterarbeit. Bereits im kommenden Sommersemester stehen die Entwicklung eines Abfallmanagementsystems und die Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts auf dem Programm. Die Bearbeitung dieser Themen in Seminaren bilden den Startschuss für die enge Kooperation.

Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Schalker Vorstands, freut sich über die wichtige Partnerschaft: „Wir sind uns sicher, dass diese Partnerschaft sowohl für uns als auch für die Hochschule einen wichtigen Mehrwert schaffen kann. So stärken wir die Region, fokussieren unsere Fähigkeiten und Stärken und arbeiten gezielt an unseren Nachhaltigkeitszielen.“

Der FC Schalke 04 will die Studierenden eng begleiten und ihnen als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung stehen, um sie in der Forschungsarbeit zu unterstützen. Im Rahmen ihrer Arbeit ermöglicht Schalke den Studierenden einen Blick hinter die Kulissen eines Fußball-Bundesligisten. Befragungen und empirische Untersuchungen können so auch vor Ort durchgeführt werden.

Westfälische Hochschule Gelsenkirchen freut sich über neues Forschungsfeld

„Es freut uns sehr, dass der FC Schalke 04 für die konsequente Verfolgung seiner Nachhaltigkeitsziele auf die Zusammenarbeit mit der Westfälischen Hochschule setzt. Wir sind sicher, mit unserer Expertise in Lehre und Forschung Impulse für die Stärkung des Umweltschutzes und der Ressourceneffizienz leisten und gleichzeitig ein spannendes Erfahrungsfeld für unsere Studierenden öffnen zu können“,beschreibt Hochschulpräsident Prof. Dr. Bernd Kriegesmann.

In Zukunft können gemeinsame Informationsveranstaltungen mit Fachvorträgen oder die Beteiligung an Veranstaltungen, Diskussionsforen und Netzwerkveranstaltungen weitere Formen der Zusammenarbeit darstellen.

