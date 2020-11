Gelsenkirchen-Schalke: Duo stoppt 24-jährigen Räuber

Ein Gelsenkirchener wurde nach dem Diebstahl einer Geldkassette in einem Discounter von zwei Zeugen auf der Flucht gestoppt. Foto:

Gelsenkirchen-Schalke. Ein 24-Jähriger wollte in einem Lebensmittelgeschäft in Gelsenkirchen-Schalke eine Geldkassette stehlen. Zeugen stoppten ihn auf der Flucht.

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft an der Overwegstraße im Stadtteil Schalke hat die Polizei am Dienstagabend, 17. November, einen 24-jährigen Gelsenkirchener vorläufig festgestgenommen. Zuvor hatten aufmerksame Zeugen die Flucht des Diebes gestoppt.

Gegen 21.45 Uhr stahl der Mann im Kassenbereich des Discounters eine Geldkassette und wollte anschließend flüchten. Am Ausgang stieß er eine Mitarbeiterin, die sich ihm in den Weg gestellt hatte, zur Seite und rannte in Richtung Innenstadt davon.

Gelsenkirchen: Zeugen stoppen Räuber

Zwei Zeugen, die in einem Auto vor dem Discounter saßen, beobachteten den Vorfall und nahmen die Verfolgung auf. Kurze Zeit später brachten sie den Dieb zu Boden und übergaben ihn an die alarmierte Polizei. Die Beamten nahmen den 24-Jährigen mit ins Polizeigewahrsam. Hier musste er auch eine Blutprobe abgeben. Verletzt wurde bei dem versuchten Diebstahl niemand.