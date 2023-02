Nach dem Einbruch in ein Geschäft in Gelsenkirchen-Schalke sucht die Polizei jetzt die Täter (Symbolbild).

Blaulicht Gelsenkirchen-Schalke: Diebe brechen nachts in Geschäft ein

Gelsenkirchen-Schalke. Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag in ein Lebensmittelgeschäft in Gelsenkirchen-Schalke eingebrochen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

In ein Lebensmittelgeschäft in Gelsenkirchen-Schalke ist am frühen Montagmorgen eingebrochen worden.

Tatort ist ein Geschäft an der Gewerkenstraße. Dort hatten sich ein oder mehrere Täter gegen 1.40 Uhr Zugang verschafft, indem sie mehrere Rolltore gewaltsam aufgehebelten und dabei beschädigten. Als die Beamten eintrafen, waren die Täter bereits flüchtig.

Gelsenkirchener Polizei sucht jetzt nach Zeugen

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0209 365-8112 oder 0209 365-8240 zu melden.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen