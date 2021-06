Gelsenkirchen: Rund 1600 Jugendliche suchen Ausbildungsplatz

Gelsenkirchen. Perspektiven aufzeigen will die Arbeitsagentur Gelsenkirchen. Sie plant eine Beratungswoche. Grund: 1600 Jugendliche suchen noch eine Lehrstelle.

„Nicht ohne einen Ausbildungsplatz in die Ferien“ - das ist das Motto der Arbeitsagentur Gelsenkirchen, die in der Woche vom 7. bis zum 11. Juni Jugendliche, die noch keinen Plan über ihre berufliche Zukunft haben, berät und mit potenziellen Arbeitgebern in Kontakt bringt.

Hilfe von der Jugendberufsagentur: Telefonisch oder per Video

„Telefonisch oder per Video wird jeder gemeldete Ausbildungssuchende von unseren Beratenden kontaktiert“, erklärt Frank Thiemann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen. Unterstützung gibt es demnach nicht nur bei der Suche nach einer passenden Ausbildung, sondern beraten werde auch zu beruflichen Alternativen, freien Ausbildungsstellen oder anderweitigen Anschlussmöglichkeiten.

Wer also noch keinen Plan für die Zukunft hat oder beruflich unentschlossen ist, den unterstützt die Jugendberufsagentur gerne mit fachkundigem Rat. Eine Kontaktaufnahme ist möglich per Telefon unter 0209 164 222 oder auch per Mail an Gelsenkirchen.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

Am 10. Juni findet zusätzlich noch ein Speed-Dating für den Bereich Handwerk für einen ausgewählten Bewerberkreis statt.

So ist die Lage auf dem Ausbildungsmarkt in Gelsenkirchen

Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt in Gelsenkirchen sieht mit Stand Mai so aus: 1582 Bewerber hat die Arbeitsagentur registriert, demgegenüber stehen 1083 gemeldete Ausbildungsstellen. In Gelsenkirchen sind laut Agentur 740 Jugendliche noch unversorgt in Sachen Ausbildung - bei 555 unbesetzten Lehrstellen.

