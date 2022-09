Gelsenkirchen: Rumäne (39) mit Pfefferspray attackiert

Gelsenkirchen. Bundespolizei sucht vier Täter, die im direkten Umfeld des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs einen Rumänen (39) mit Pfefferspray attackiert haben.

Bei einer Attacke mit Pfefferspray am Dienstagabend ist ein 39-jähriger Rumäne von bislang unbekannten Tätern verletzt worden. Laut Bundespolizei sei der Mann gegen 21.30 Uhr auf der Wache am Hauptbahnhof erschienen, weil sich die Tat in direkter Nähe an einem Kiosk an der Bochumer Straße ereignet hatte.

Erst provoziert, dann das Pfefferspray versprüht

An besagter Trinkhalle soll gegen 21.05 Uhr eine 36-jährige Frau von vier Männern massiv beleidigt worden sein. Ihr Partner, besagter Rumäne, eilte herbei, um ihr Hilfe zu leisten und das Quartett zur Rede zu stellen. Zwei der vier Männer seien da bereits geflüchtet, schilderten die beiden Betroffenen. Die beiden anderen hätten den 39-Jährigen hingegen mehrfach provoziert und ihm plötzlich Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Danach seien auch diese Männer weggerannt. Der Verletzte erlitt eine starke Augenreizung.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung gegen die Unbekannten ein und sucht nun Zeugen oder Personen, die die Täter kennen. Hinweise nimmt die Bundespolizei entgegen: 0800 68 88 000.

