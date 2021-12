Gelsenkirchen: Rotthauser sollen „Unerwartet nett sein“

Gelsenkirchen. Nett sein kann jeder: Das will die Aktion „Ein Herz für Rotthausen“ beweisen. Was der Gebietsbeirat damit erreichen will und wie Mitmachen geht.

Die Wut-Lunte der Menschen im Alltag wird kürzer, in Gelsenkirchen wie überall. Corona-Sorgen, Einschränkungen, Stress im Job, Vorweihnachtszeit: All das lässt kaum Raum für Geduld, Verständnis für andere und ein freundliches Miteinander. Damit mögen sich die Rotthauserinnen Katharina Greitemeier und Kim Schluckwerder nicht zufrieden geben, im Gegenteil.

Aktion des Gebietsbeirates Gelsenkirchen-Rotthausen

Die beiden gehören dem Gebietsbeirat Rotthausen an und sind als solche stets auf der Suche nach Ideen, die die Welt und vor allem Rotthausen noch liebenswerter machen. Und so kamen sie auf die Idee, den Menschen im Stadtteil dabei zu helfen, noch ein bisschen netter zueinander zu sein. Die Händler vor Ort und natürlich das Stadtteilbüro wurden dafür gleich eingebunden.

„Ein zufälliger Akt der Freundlichkeit“

„Ein Herz für Rotthausen“ heißt die Aktion nun, die ein Amerikasches Vorbild hat: den „Random act of kindness“, wörtlich übersetzt „zufälliger Akt der Freundlichkeit“ oder auch „nettsein nebenbei“. „Das funktioniert auf unterschiedliche Art und Weise. Zum Beispiel kaufe ich im Café zwei Tassen Kaffee, nehme selbst aber nur eine und der Wirt schenkt die zweite dem nächsten Gast. Der muss gar nicht wissen, von wem der Kaffee kommt. Es geht um eine unerwartete Nettigkeit“ erklärt Katharina Greitemeier, wie das unter anderem funktionieren kann. [Zum Thema: Warum das Stadtteilbüro so besonders ist]

Ein anonym spendierter Kaffee oder einfach die Mülltone für den Nachbarn rausstellen

Die Händler an der Karl-Meyer-Straße, der Rotthauser Einkaufsmeile, sind bereits eingeweiht. Wer mitmacht, hat ein Plakat beziehungsweise ein Herz im Fenster. Der Dönermann ist ebenso im Boot wie die Pommesbude oder der Bäcker. „Es muss aber auch nichts Materielles sein. Dem Nachbarn anbieten, die Mülltonne rauszustellen trägt ebenso dazu bei wie anderweitige Hilfe anzubieten. Es geht darum, einander wieder mehr zu sehen, zu beachten, Rücksicht zu zeigen“, erklärt Greitemeier. Ein Gärtner aus dem Quartier habe bereits angeboten, jemandem, der es selbst nicht mehr schafft, den Garten winterfest zu machen.

„Das Stadtteilbüro will für uns 300 Herz-Buttons drucken, die wir für gute Taten verschenken können. Die Kitas und Grundschulen basteln Weihnachtskarten für Senioren in den Heimen im Stadtteil, als Weihnachtsgruß vor allem für jene, die einsam sind“, erklärt Kim Schluckwerder. Auch bei dieser Aktion gilt: Tue oder erfahre Gutes und sprich drüber! Nicht, um damit anzugeben, sondern um andere zum Mitmachen anzuregen.

Anregungen für weitere Aktionen willkommen

„Wir freuen uns über Rückmeldungen und Ideen per Mail an einherzfuerrotthausen@gmail.com oder auf unserer Facebookseite „Ein Herz für Rotthausen“, so Schluckwerder. Auch Anregungen für weitere Aktionen, die den Bürgern im Quartier zugute kommen, sind hier willkommen. „Wir haben ein Budget für Projekte, für wir bis zu 5000 Euro ausgeben können. Dafür sind wir natürlich auch auf Anregungen und Ideen aus der Bevölkerung angewiesen. Wir sind für alles offen.“ Der Gebietsbeirat hat im Sommer seine Arbeit aufgenommen, die ermöglichen sollen, Verbesserungswünsche von Bürgern für die Situation im Stadtteil und den Zusammenhalt umzusetzen.

