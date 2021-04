Polizeibeamte sind am Donnerstag in Gelsenkirchen angegriffen worden.

Blaulicht Gelsenkirchen-Rotthausen: 28-Jähriger greift Polizisten an

Gelsenkirchen-Rotthausen. Zwei Polizisten sind in Gelsenkirchen von einem Mann attackiert worden. Die Beamten hatten zuvor versucht, einen Streit zu schlichten.

Ein 28-Jähriger hat am vergangenen Donnerstag (29. April) zwei Polizisten in Gelsenkirchen-Rotthausen angegriffen. Nach Behördenangaben sei die Tat während eines Einsatzes passiert. Verletzt habe sich keiner.

Demnach fuhren Polizeibeamte aufgrund eines lautstarken Streits gegen 15.15 Uhr zur Schemannstraße. Die Einsatzkräfte wollten den Streit schlichten. Ein 28 Jahre alter Mann schlug allerdings nach den Polizisten, trat nach ihnen und versuchte, sie zu beißen.

Aggressiver Mann: Gelsenkirchener Polizei leitet Strafanzeige ein

Daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen und zur Wache gebracht, wo dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizisten blieben unverletzt und fertigten eine Strafanzeige wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte an, so die Behörde weiter.

