Gelsenkirchen: „Rotary Club“ feiert seinen 70. Geburtstag

Gelsenkirchen. Sein 70-jähriges Bestehen feiert der Rotary Club Gelsenkirchen mit dem renommierten „Signum saxophone quartet“. Natürlich für den guten Zweck.

Die Musiker und Preisträger internationaler Wettbewerbe, das „Signum saxophone quartet“, werden am Samstag, 13. Mai, die Heilig Kreuz Kirche in Gelsenkirchen mit Musik füllen. Anlässlich sein 70sten Geburtstags hat der Gelsenkirchener „Rotary Club“ ein Wohltätigkeitskonzert geplant. Die Tickets sind bereits im Vorverkauf.

Sie sind ausgezeichnet als „Bestes Ensemble“: Den Titel bekam das Quartett „Signum saxophone“ zuletzt bei den renommierten deutschen Festspielen Mecklenburg Vorpommern. Das Festprogramm der Rotarier in Gelsenkirchen feiert das Quartett als „klassische Neugeburt der Beatles“. Tatsächlich spielten die Saxofonisten bereits national sowie international erfolgreich auf Bühnen in Berlin, Paris, Rom, Hamburg, New York, Sydney und Melbourne.

Der Erlös soll an gemeinnützige Projekte in Gelsenkirchen gespendet werden

Die Profimusiker spielen nun in Gelsenkirchen für einen gemeinnützigen Zweck. Der „Rotary Club“ setzt sich seit der Gründung des ersten Vereins 1905 in Chicago für Integrität und Frieden ein. Heute ist der gemeinnützige Verein weltweit vertreten und möchte nach eigenen Angaben „mit jedem Projekt Einfluss auf die Welt nehmen“. So auch in Gelsenkirchen: Der Erlös der Tickets für das Konzert des „Signum saxophone quartets“ soll an Projekte in Gelsenkirchen wie die „Kindertafel“ und „Warm durch die Nacht“ übergeben werden.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Die Kindertafel spendet Schülerinnen und Schüler seit November 2008 jede Woche ungefähr 2.000 Brote, Obst und Gemüse, damit sie in der Schule ein Pausenbrot haben. Die Bürgerinitiative „Warm durch die Nacht“ entstand 2014 in Gelsenkirchen. Die Initiative kümmert sich seither engagiert um Obdachlose und Bedürftige.

Wo es in Gelsenkirchen Tickets im Vorverkauf gibt

Tickets für das Wohltätigkeitskonzert in der Heilig Kreuz Kirche können bereits an folgenden Anlaufstellen für 30 Euro gekauft werden: Floralstudio Bekemeier (Von Oven Straße 2), Friseursalon Augustin (Feldmarkstraße 133), Allianz Versicherung Buschenhagen (Wilhelminenstraße 121) und Goldschmied Josef Jäger (Weberstraße 39).

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen