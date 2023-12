Gelsenkirchen: Rostasche-Anlage weicht Abfallbergen

Gelsenkirchen. Auf der Zentraldeponie in Gelsenkirchen wird Platz gemacht. Warum eine Aufbereitungsanlage für Asche aus Müllverbrennungen weichen muss.

Die Abfallbeseitigungsgesellschaft Ruhr (AGR) verlegt eine Aufbereitungsanlage für Rostaschen aus der Abfallverbrennung von der Zentraldeponie in Gelsenkirchen nach Herten. Für das Umfeld der Deponie werde dies zu Entlastungen führen, erklärt die AGR auf Anfrage.

Die Aufbereitung von Rostaschen soll künftig in einer neuen Wertstoff-Recycling-Anlage erfolgen. Diese soll südlich des Abfallkraftwerks RZR im Industriegebiet Herten-Süd auf einer Fläche von 113.000 Quadratmetern gebaut und 2026 in Betrieb genommen werden. Ein entsprechender Antrag sei jetzt bei der Bezirksregierung Münster eingereicht worden, berichtet die AGR-Sprecher Markus Jablonski. Die beantragte jährliche Gesamtkapazität entspreche mit 500.000 Tonnen exakt der genehmigten Gesamtkapazität der alten Anlage am Deponie-Strandort. Interessant:Müll-Deponie Gelsenkirchen: So urteilt Gericht über Anwohnerklage

AGR zur Rostasche-Aufbereitung: Schwerlastverkehr in Gelsenkirchen wird geringer

Die neue Anlage in Herten sei gleich in zweifacher Hinsicht nachhaltiger als die bisherige an der Stadtgrenze von Herne und Gelsenkirchen, betont die hundertprozentige RVR-Tochter. Zum einen erhöhe sich bei der Rostascheaufbereitung die Recyclingquote. Das heißt, dass künftig mehr verwertbare Materialien aus der Asche herausgesiebt würden, so AGR-Sprecher Markus Jablonski. Zum anderen verringere sich der Schwerlastverkehr an der Zentraldeponie um täglich rund 40 Lkw-Fahrten. Lesen Sie dazu:Rostasche-Berge in Gelsenkirchen: Haftbefehl gegen Firmenchef

Und: Nach der voraussichtlichen Inbetriebnahme der Anlage in 2026 würden die Lkw aufgrund der räumlichen Nähe zum RZR in Herten nur noch wenige Hundert Meter zurücklegen müssen. Unklar aber ist noch, über welche Strecken die Rostasche zur Deponie gebracht wir. Möglich ist dies über mehrere Anfahrtswege.

Im Bereich der bisherigen Rostasche-Anlage der ZDE sollen künftig Abfälle geschüttet werden. Droht dadurch eine Laufzeitverlängerung durch die Hintertür? Nein, betont der AGR-Sprecher. Das Volumen der Zentraldeponie erhöhe sich durch den neuen Schüttbereich nicht, man bewege sich nach wie vor in dem von der Bezirksregierung bei der Erweiterung genehmigten Mengen. Wie berichtet, ist die Kapazität der 1968 in Betrieb genommenen Deponie voraussichtlich im Jahr 2030 erschöpft. Die ZDE soll dann stillgelegt werden. Lesenswert: Mülldeponie: Neuer Plan der Betreiberin entsetzt die Politik

Neue Rostaschen-Aufbereitung: So reagieren Gelsenkirchener Parteien

Was sagt die Politik? „Bei der Neuerrichtung der Anlage ist aus unserer Sicht auch zu erwarten, dass diese mit deutlichen technischen Verbesserungen einhergeht und damit in Zukunft umweltschädliche Emissionen nachhaltig minimiert werden können“, sagt Birgit Lucht, umweltpolitische Sprecherin der CDU. Vor allem dürfe es nicht zu weiteren Mehrbelastungen durch Transportverkehre kommen. Zwingend für die Union ist es, dass „die Verlagerung der Aufbereitungsanlage keinen Einfluss auf das Ende der Schüttzeit haben darf.“

Für die Bündnisgrünen erscheint „der Umzug der Rostaschen-Verwertung auf den ersten Blick als eine Entlastung für Gelsenkirchen“, erklärte deren umweltpolitischer Sprecher Patrick Jedamzik. Für den Stadtverordneten bleibt jedoch die Frage offen, inwieweit sich der Ablauf auf die Restlaufzeit der Deponie auswirkt. Kritik übte Jedamzik an der Informationspolitik der AGR. „Wir hätten uns eine Information in der letzten Umweltausschusssitzung gewünscht und werden das Thema für den Ausschuss im Januar beantragen“, so der Sprecher weiter, der von der AGR ein „proaktives Zugehen des Unternehmens auf die Zivilgesellschaft und Politik in Gelsenkirchen“ einfordert.

Die AfD Gelsenkirchen teilt über ihren Sprecher Christoph Martin Labaj mit, dass das Projekt grundsätzlich begrüßt werde, „da es die Kreislaufwirtschaft fördert und neue Arbeitsplätze schafft“. Weiterhin sei zu prüfen, inwieweit bei dem Betrieb der Anlage die Entstehung zusätzlicher Emissionen und zusätzlichen Lkw-Verkehrs vermieden werden könne, um eine mögliche Belastung für nahe gelegene Wohngebiete zu verhindern. SPD, FDP, WIN, und Linke haben die Anfrage der Redaktion nicht beantwortet.

