Gelsenkirchen: Rollerreparatur löst Sperrmüllbrand aus

Gelsenkirchen-Erle. Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt gegen zwei Jugendliche wegen fahrlässiger Brandstiftung. Müll fing bei der Reparatur eines Rollers Feuer.

Zwei Jugendliche müssen sich wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Brandstiftung verantworten. Polizei und Feuerwehr Gelsenkirchen rückten am Montag, 2. Mai aus, als bei Reparaturarbeiten Müll in Flammen aufging.

Sperrmüllbrand droht auf Gelsenkirchener Wohnhaus überzugreifen

Polizei und Feuerwehr waren am Dienstagabend ab 19.15 Uhr an der Cranger Straße in Erle im Einsatz. Dort brannte Sperrmüll in einem Hinterhof. Zwei 17 und 18 Jahre alte Gelsenkirchener gaben an, zuvor auf dem Gelände an einem Motorroller Reparaturen durchgeführt zu haben. Dabei sei dieser in Flammen aufgegangen. Eigene sofort eingeleitete Löschversuche seien erfolglos geblieben.

Das Feuer drohte auch auf das nahe Wohnhaus überzugreifen. Das Gebäude wurde durch die Flammen, die Hitze und den Rauch beschädigt. Die Anwohner wurden während der Löscharbeiten in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

