Gelsenkirchen: Rollerfahrer überfallen und schlagen Opfer

Zeuge sucht die Polizei nach einem Überfall in Buer.

Gelsenkirchen-Buer. Die Gelsenkirchener Polizei sucht Zeugen nach einem Raubüberfall in der Samstagnacht in Buer. Zwei Täter fuhren Motorroller.

Ein 19-Jähriger wurde am frühen Samstagmorgen, 20. Juni, auf der Maximilianstraße von zwei Unbekannten überfallen und leicht verletzt. Der Gelsenkirchener musste sich anschließend in einem Krankenhaus ambulant behandeln lassen. Gegen 2.15 Uhr war der junge Mann zu Fuß auf der Hochstraße unterwegs. Er bemerkte, dass ihm zwei Motorroller-Fahrer bis zur Maximilianstraße folgten. Hier sprachen die Täter ihr Opfer an und forderten die Herausgabe von Wertgegenständen. Unmittelbar danach schlugen die Angreifer unter anderem mit ihren Helmen auf den 19-Jährigen ein.

Anwohner verscheucht Täter

Ein aufmerksamer Anwohner sah das Geschehen und schrie die Täter an. Die flüchteten mit den Rollern in unbekannte Richtung. Beute machten sie nicht. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen,die Angaben zu den Flüchtigen machen können. Beide sind etwa 1,80 Meter groß und schlank. Sie hatten kurze schwarze Haare. Eine genauere Beschreibung der Gesuchten und ihrer Fahrzeuge liegt derzeit nicht vor.

Hinweise nehmen die Ermittler unter den Rufnummern 0209365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209365-8240 (Kriminalwache) entgegen.