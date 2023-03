Gelsenkirchen: Rollerfahrer reißt Frau Handtasche vom Arm

Ein Dieb auf einem Roller hat einer Spaziergängerin in Gelsenkirchen am Dienstag, 28. März, im Vorbeifahren die Handtasche entrissen.

Rollerfahrer reißt Spaziergängerin (56) beim Gassigehen die Handtasche vom Arm

Die 56 Jahre alte Frau ist am Dienstag gegen 10.15 Uhr an der Erdbrüggenstraße in Bismarck mit ihrem Hund spazieren gegangen. Ein Elektroroller fuhr an ihr vorbei, der Fahrer riss ihr dabei die Handtasche vom Arm. Eine Fahndung nach dem dunkel gekleideten Tatverdächtigen, der einen weißen Helm trug und mit einem orange-farbenen Roller unterwegs war, blieb erfolglos.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, deren Hinweise die Suche nach dem Tatverdächtigen erleichtern: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

