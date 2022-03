Gelsenkirchen: Riesenansturm bei „Burger Brothers“-Eröffnung

Eine riesige Schlange hatte sich am Freitag vor „Burger Brothers“ an der Horster Straße in Gelsenkirchen-Buer gebildet.

Gelsenkirchen-Buer. „Burger Brothers“ in Gelsenkirchen-Buer hat nach zwei Jahren Pause wieder offen. Am Tag der Eröffnung warteten viele Menschen vor dem Restaurant.

„Was ist denn hier los?“: Diese Frage wurde häufiger gestellt am Freitagnachmittag in Buer. Auf der Horster Straße hatte sich eine riesige Menschenschlange gebildet, vor allem junge Menschen standen an – und warteten auf die Wiedereröffnung der „Burger Brothers“. Nach zwei Jahren Pause gibt es an der Ecke Horster Straße/Maelostraße wieder Burger zu kaufen.

Im Februar 2020 hatte ein Fritteusenbrand den 2017 eröffneten Burgerladen vorerst aus dem Verkehr gezogen – dass es volle zwei Jahre dauern würde, bis das Restaurant wieder eröffnen würde, hätte sich Inhaber Omar nicht vorgestellt. „Es hat sich hingezogen“, sagt er. Die Zeit wurde aber genutzt: Das Ladenlokal wurde komplett renoviert, präsentiert sich in edler Holzoptik.

Burger stehen in Gelsenkirchen im Mittelpunkt

Auch die Karte wurde überarbeitet. Natürlich stehen immer noch Burger im Mittelpunkt – „sehr beliebt ist bei uns etwa der ,Big Bro’ mit doppeltem Fleisch und doppeltem Käse“, sagt Omar. Darüber hinaus gibt es aber auch noch Wraps und diverses Fingerfood. Und auch Vegetarier kommen auf ihre Kosten: „Wir haben einen hausgemachten Veggie-Burger im Angebot“, sagt der Inhaber, „mit einem Patty aus Kartoffeln und Gemüse.“ Neu dazugekommen ist eine umfangreiche Nachtischkarte: Es gibt eine große Auswahl an Milchshakes, Crêpes, Waffeln, Brownies sowie diverse Sorten Kaffee.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

„Die Menschen haben uns vermisst“, sagt Omar am Freitag kurz vor der Eröffnung und verweist auf die riesige Schlange an Menschen, die vor der Tür steht und auf Einlass wartet.

Das sind die Öffnungszeiten von „Burger Brothers“

Geöffnet hat „Burger Brothers“ an der Hochstraße 15 montags bis donnerstags von 11.30 bis 22 Uhr, freitags von 11.30 bis 0 Uhr, samstags von 12 bis 0 Uhr sowie sonntags von 14 bis 22 Uhr. Alle Speisen gibt es auch zum Mitnehmen, außerdem gibt es einen Lieferdienst. Bestellt werden kann auch über die Lieferplattform „Lieferando“.

Mehr Infos gibt es per Telefon unter 0209 600 411 48, im Internet unter www.burgerbrothers.eu, auch auf Facebook und Instagram ist das Restaurant vertreten – jeweils unter „BurgerBrothersGelsenkirchen“.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook und Instagram

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen