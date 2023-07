Gelsenkirchen: Restkarten für Konzert von Howard Carpendale

Gelsenkirchen. Howard Carpendale gastiert am 29. Juli auf seiner Sommertour im Gelsenkirchener Amphitheater. Wichtig für Kurzentschlossene: Es gibt Restkarten.

Bevor er im nächsten Jahr wieder auf große Hallentournee geht, stehen in diesem Sommer ausschließlich einige Open-Air-Konzerte auf dem Programm von Howard Carpendale. Und der beliebte Sänger̈, Komponist und Entertainer, der bereits seit fünf Jahrzehnten erfolgreich im Musikgeschäft unterwegs ïst, macht an diesem Wochenende auch in Gelsenkirchen Halt.

Das Konzert am Samstagabend, 29. Juli, im Amphitheater im Horster Nordsternpark ist sein einziger NRW-Auftritt auf der aktuellen Freiluft-Tour. Und die gute Nachricht für alle kurzentschlossenen Fans lautet: Es gibt noch Restkarten.

Howard Carpendale: Von „Hello Again“ bis „Ti amo“

„Konzerte unter freiem Himmel sind fü̈r mich sehr besondere Shows. Gemeinsam mit dem Publikum will ich einen unvergesslichen Sommer erleben“, erklärte „Howie“, wie ihn seine Anhängerschaft gern ruft, im Vorfeld des Auftritts. Der inzwischen 77-Jährige hat in seiner langen Schaffenszeit mehr als 50 Millionen Tonträger verkauft, die größten Arenen bei ausverkauften Tourneen gefüllt und gleich mehrere Klassiker geschaffen. Songs wie „Deine Spuren im Sand“, „Nachts, wenn alles schläft“, „Hello Again“ oder „Ti amo“ genießen bis heute Kultstatus. Doch Carpendale ruht sich nicht auf seinen alten Hits aus, sondern bringt weiterhin Alben heraus.

Pünktlich um 20 Uhr will er am Samstag am Ufer des Rhein-Herne-Kanals auf die Bühne schreiten. Der Innenraum wird bestuhlt sein. Restkarten ab 60 und bis 90 Euro gibt es noch an der Abendkasse. Diese befindet sich direkt neben dem Haupteingang und ist ab 18.30 Uhr geöffnet. Dann beginnt auch der Einlass.

Konzert von Fury in the Slaughterhouse ist bereits ausverkauft

Dem Amphitheater steht insgesamt ein prall gefülltes Wochenende bevor: Denn bereits am heutigen Freitagabend sorgen dort die Jungs von Fury in the Slaughterhouse für ein volles Haus. Seit über drei Jahrzehnten ist die aus Hannover stammende Band regelmäßig auf Tour. Der Gig in Gelsenkirchen ist schon seit längerem restlos ausverkauft. Restkarten ab 70 Euro an der Abendkasse gibt es hingegen noch für Sonntagabend, wenn Heilung zu Gast ist. Die Band spielt Nordic-Ritual-Folk und Musik, die an die Zeit der Wikinger erinnert. Einlass: ab 18 Uhr.

„Drei Veranstaltungen an drei aufeinanderfolgenden Tagen – das bedeutet für uns einen logistischen Kraftakt“, sagt Bettina Behrend, Geschäftsführerin des Amphitheater-Betreibers Entertainment One. Nach Konzertende wird bis nachts um 2 Uhr das gesamte Areal gereinigt, morgens um 8 Uhr beginnen dann schon die Aufbauarbeiten mit der Technik für den nächsten Künstler. Ihrem Team stehe ein spannendes, aber stressiges Wochenende bevor.

