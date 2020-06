Gelsenkirchen: Renitente Frau widersetzt sich Hausverbot

Gelsenkirchen Bulmke-Hüllen. Ungewöhnlich zäh gestaltete sich ein Einsatz der Gelsenkirchener Polizei bei einem Hausfriedensbruch. 16-Jährige kratzt, beißt und spuckt.

Bei einem Einsatze wegen Hausfriedensbruchs am Mittwoch, 10. Juni,, gegen 14:55 Uhr auf der Bulmker Straße, sollte eine 16-jährige Bottroperin die Wohnung wegen eines Hausverbotes verlassen. Nach gutem Zureden verließ das Mädchen die Wohnung, kündigte allerdings an, wiederkommen zu wollen. Im Eingangsbereich des Hauses setzte sich die Bottroperin auf die Stufen. Erneut wurde ihr das Hausverbot erklärt und für den Bereich des Hauses ein Platzverweis erteilt. Nach weiterem Zureden wechselte sie die Straßenseite und setze sich dort auf den Gehweg und erklärte, nicht gehen zu wollen. Erneut wurden ihr der Platzverweis und Maßnahmen erklärt, aber sie weigerte sich weiter die Örtlichkeit zu verlassen. Um den Platzverweis durchzusetzen wurde die 16-Jährige der Polizeiwache zugeführt, um dort ihrer Mutter übergeben zu werden. Dagegen widersetzte sich die Bottroperin mit Kratzen, Schreien, Spucken und Beleidigungen in Richtung der eingesetzten Beamten. Sie konnte endlich doch der erziehungsberechtigten Mutter überstellt werden. Ein Kollege verblieb mit Kratzwunden dienstfähig. Es wurde eine Strafanzeige gefertigt.