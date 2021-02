Gelsenkirchen: Reifen brennen – Warnung vor Geruch und Rauch

Feuer in Gelsenkirchen-Ückendorf: Dort brennt ein Reifenlager.

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen brennt ein Reifenlager. Die Feuerwehr ist seit dem frühen Morgen im Einsatz – Rauch und Geruch sind weithin wahrnehmbar.

Großeinsatz der Feuerwehr in Gelsenkirchen-Ückendorf: Seit dem frühen Sonntagmorgen brennt brennt ein Reifenlager an der Straße Am Dördelmannshof. Auch die Warn-App NINA hatte eine lokale Gefahrenmeldung verschickt.

Die Feuerwehr ist seit gegen 4.30 Uhr im Einsatz. Wegen der starken Rauchentwicklung sollen Anwohnende Fenster und Türen geschlossen halten und den Bereich möglichst meiden. Auf Facebook gibt es zudem Meldungen über schwarze Rückstände, die sich in der Nähe des Brandortes niederschlagen.

Neben dem Rauch warnt die Feuerwehr auch vor der Geruchsbelästigung durch das brennende Reifenmaterial, die in großem Umkreis wahrzunehmen sei.

