Gelsenkirchen reagiert auf Coronagefahr mit massiven Absagen

Gelsenkirchen. Einschränkungen, Verbote oder Auflagen für Feste, Sport oder Kultur. So reagiert die Gelsenkirchener Stadtverwaltung auf die Corona-Gefahr.

Der ministerielle Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums hatte Dienstag unmittelbare Folgen in Gelsenkirchen. Der um das Lagezentrum Corona erweiterte Verwaltungsvorstand hat entsprechend reagiert: Alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 erwarteten Besuchern müssen bis auf weiteres in Gelsenkirchen abgesagt werden oder können nur unter Auflagen stattfinden.

Musiktheater im Revier und Emschertainment auch betroffen

Dazu gehören beispielsweise Fußballspiele in der Arena, die ohne Publikum ausgetragen werden müssen. Darüber hinaus hat die Stadt entschieden, auch auf jedwede eigene Veranstaltungen weitgehend zu verzichten, wenn ihre Durchführung nicht unbedingt notwendig ist. Das umfasst Informationsveranstaltungen ebenso wie Feste oder Kulturveranstaltungen. Auch das Musiktheater im Revier und die Emschertainment GmbH werden bis auf weiteres keine Veranstaltungen anbieten können.

„Diese Maßnahme gilt der Vorbeugung und der Verzögerung weiterer Ansteckungen mit dem Corona-Virus. Denn viele Menschen können Überträger sein, ohne es zu wissen und ohne selbst krank zu sein. Wir wollen das Ansteckungsrisiko minimieren“, so Stadtdirektorin Karin Welge als Leiterin des Lagezentrums Corona.

Dringende Empfehlung der Stadt an externe Veranstalter

„Es geht jetzt darum, weitere Ansteckungen möglichst zu verzögern, damit gerade für ältere und vorerkrankte Menschen stets Kapazitäten im Gesundheitssystem vorgehalten werden können“, erläuterte Gesundheitsdezernent Luidger Wolterhoff.„Wir empfehlen allen externen Veranstaltern dringend, ähnlich zu verfahren“, so Welge. Das es NRW-Schulministerium hatte bereits die Absage schulischer Veranstaltungen jenseits des Unterrichts dringend empfohlen. „Aus Gründen der Vorsorge wird dies auch ausgeweitet auf alle externen Veranstaltungen an Schulen und Kitas, so Schuldezernentin Annette Berg. Auch jenseits von Schulen und Kitas werden alle Veranstaltungen in städtischen Gebäuden bis auf weiteres ausgesetzt oder können nur unter Auflagen stattfinden. Das gilt auch für Sportveranstaltungen. Der einfache Trainingsbetrieb kann weiter durchgeführt werden. Wettkämpfe müssen leider ohne Publikum stattfinden.

Einschränkungen bei regelmäßigen kleinen und Kleinstveranstaltungen

Die Stadt werde in jedem einzelnen Fall prüfen, ob es auch Einschränkungen bei regelmäßigen kleinen und Kleinstveranstaltungen geben wird. „Personen mit akuten Krankheitssymptomen sollten auf eine Teilnahme an einer öffentlichen Veranstaltung verzichten“, so noch einmal der dringende Appell des Verwaltungsvorstandes. Personen mit Vorerkrankungen wird dringend empfohlen, eine Teilnahme an Veranstaltungen sorgsam abzuwägen.