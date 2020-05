Gelsenkirchen: Raubüberfall auf Bekleidungsgeschäft in Buer

Gelsenkirchen-Buer Erneut ist in Gelsenkirchen-Buer ein Bekleidungsgeschäft von einem Räuber überfallen worden. Der Täter erbeutete die Tageseinnahmen.

Erneut ist nach Polizeiangaben in Gelsenkirchen-Buer ein Bekleidungsgeschäft von einem Räuber überfallen worden. Der Täter erbeutete die Tageseinnahmen. Tatwaffe: Wieder in Messer. Und: Es gibt Übereinstimmungen mit einer früheren Tat.

Messer gezückt, Tageseinnahmen geraubt, Angestellte und Kunden unverletzt

Der unbekannte Mann überfiel laut Polizei am Mittwoch, 20. Mai 2020, gegen 12 Uhr, ein Bekleidungsgeschäft an der Rochusgasse in Buer. Mit gezücktem Messer erbeutete er die Tageseinnahmen. Danach flüchtete der maskierte Räuber zu Fuß in Richtung Hagenstraße. Die Angestellten und Kunden des Geschäfts blieben unverletzt.

Polizei: Täter hatte blutunterlaufende blaue Augen, trug eine Einwegmaske

Täterbeschreibung: Der Flüchtige ist 1,80 bis 1,85 Meter groß, zirka 35 Jahre

alt und schlank. Er hat dunkelblonde bis braune kurze Haare, blutunterlaufene

blaue Augen und trug einen blauen Blouson mit weißen Streifen am Bündchen, eine

weite helle Jeans sowie eine blaue Kappe. Zudem hatte der Gesuchte eine schwarze

Stofftasche mit weißer Aufschrift bei sich und war mit einer Einwegmaske

maskiert.

Gemeinsamkeiten mit Messer-Räuber von vergangenem Montag

Erst am vergangenen Montag hatte es in Buer einen weiteren Raub gegeben. Ein mit einem Messer bewaffneter Täter hatte sich ebenfalls ein Bekleidungsgeschäfts als Ziel ausgesucht, eine Angestellte bedroht und die Tageseinnahmen gestohlen. Gemeinsamkeiten: Größe, weite Jeans, blaue Augen, Einwegmaske, Stofftasche mit weißer Aufschrift.

Hinweise nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache) entgegen.

Lesen Sie hier mehr Nachrichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie uns auch auf Facebook