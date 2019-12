Gelsenkirchen: Rat beschließt Haushalt mit großer Mehrheit

Nach allen Meldungen und Berichten der vergangenen Wochen ist die Nachricht an sich keine große Überraschung mehr: Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat am Donnerstag den Haushalt 2020 verabschiedet – mit den Stimmen von SPD und Grünen.

Klaus Haertel (SPD) lobt die Grünen und kritisiert die CDU

Dass die Grünen den Etat mittragen, begründete SPD-Fraktionschef Klaus Haertel auch mit dem eigenen Entgegenkommen: „Diesmal konnten wir zeigen, wir sind kompromissbereit, wenn man mit Inhalten und Augenmaß mit uns verhandelt.“ Die Verhandlungen mit den Grünen hätten „große Schnittmengen“ zu den eigenen Vorstellungen gezeigt. Beispiel dafür sind laut Haertel: die Ausweitung des Quartiersmanagements im Rahmen der Stadterneuerung, der angestrebte Ringschluss der Straßenbahnlinie 301 und 100.000 Euro für kurzfristige Klimaschutzmaßnahmen.

Kritik äußerte Haertel an der CDU für die erneute Ablehnung des Haushalts. Vor allem warf er der Fraktion überzogene finanzielle Forderungen vor: „Der Verzicht auf die konditionierten Beschlüsse zur Grund- und Gewerbesteuer ist ein ganz alter Hut. Im Bedarfsfall hätte uns der Verzicht insgesamt fast 18 Millionen Euro gekostet. Das wäre für die Bezirksregierung eine Kriegserklärung gewesen.“ Beantragt hatte die CDU auch die Einrichtung von Service-Points beim Kommunalen Ordnungsdienst (KOD). Haertel: „Für den Haushalt hätte das eine Belastung von deutlich über zwei Millionen Euro bedeutet.“

Sascha Kurth (CDU) kontert SPD-Kritik

CDU-Fraktionsgeschäftsführer Sascha Kurth konterte. „Ja, diese Forderung ist nicht günstig. Aber: Wir als CDU-Fraktion meinen, dass es uns das wert sein sollte.“ Darüber hinaus hätte es auch Vorschläge gegeben, die gratis zu haben sind. „Wir haben uns auch für veränderte Zielsetzungen im Haushalt eingesetzt. Unter anderem für großflächigen Einzelhandel, um unsere Nahversorgung für moderne Verkaufskonzepte zu öffnen und so zu sichern. (...) Auch über diese Fragen wollten sie mit uns nicht sprechen.“

Grünen-Fraktionschef Peter Tertocha betonte die aus seiner Sicht sehr erfolgreichen Verhandlungen mit der SPD: „Es ist kein einziger grüner Antrag einfach abgelehnt worden. Wir finden, dass dies ein sehr gutes Verhandlungsergebnis (...) ist.“

Hartmut Preuß (AfD) spricht über Flüchtlinge und Zuwanderer

Kaum ein Wort zum Haushalt, dafür umso mehr zur Situation mit Flüchtlingen und Zuwanderern in Gelsenkirchen: Für die AfD trat Hartmut Preuß ans Rednerpult. Die Attraktivität Gelsenkirchens für Menschen aus Südosteuropa sei ungebrochen, so Preuß, und verwies auf steigende Zahlen. Die Antwort auf die Frage, wie man Geld aus dem Haushalt einsetzen könnte, um diese Situation zu verbessern, blieb er schuldig – was Oberbürgermeister Frank Baranowski prompt kritisierte: „Spannend wäre gewesen, wenn Sie uns Ihre Vorstellungen und Vorschläge zum Haushalt mitgeteilt hätten. Damit die Menschen auch mal erfahren, wofür Sie hier Ihr Sitzungsgeld kassieren.“

Die Linke lehnte den Großteil des Haushaltspakets ab. „Wir erkennen gute Ansätze zur Verbesserung der städtischen Lage“, so der Fraktionsvorsitzende Martin Gatzemeier, „aber diese sind noch unzureichend.“ Er fordert die Entschuldung der Kommunen und eine vollständige Gegenfinanzierung der Folgekosten von Arbeitslosigkeit.

Christoph Heidenreich, neuer Stadtbaurat von Gelsenkirchen

Christoph Heidenreich Foto: Stadt Gelsenkirchen

Der Rat der Stadt hat am Donnerstag auch Christoph Heidenreich einstimmig zum neuen Stadtbaurat und damit zum Vorstand für den städtischen Bereich Planen, Bauen, Umwelt und Liegenschaften gewählt. Der 38-Jährige folgt Martin Harter, der seit Ende 2014 dieses Amt inne hatte und nun als Planungs- und Baudezernent nach Essen wechselt. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und darauf, dass ich mit Ihnen gemeinsam die Stadt gestalten darf“, so Heidenreich nach der Wahl.

Heidenreich ist aktuell Technischer Beigeordneter und Stadtbaurat in Herten. Außerdem ist er für die Entwicklung der ehemaligen Bergbaustandorte in Herten zuständig. Sein Amt in Gelsenkirchen wird er im Frühjahr antreten. Heidenreich ist verheiratet, hat ein Kind.